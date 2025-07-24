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موانع السفر بالطائرة

24
JULY
2025
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أفادت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أن السفر جوا يسبب أعباء شديدة على الجسم- انخفاض مستوى الضغط، ونقص الأكسجين، والجفاف.
 
وحذرت الطبيبة من أن السفر بالطائرة قد يكون خطيرا، بل مميتا في بعض الحالات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة، أبرزها التهابات الأذن والأنف والجيوب الأنفية، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية غير المستقرة.
 
وقالت الطبيبة: "يجب الامتناع تماما عن السفر الجوي إذا كان الشخص يعاني من التهاب حاد في الأذن، والذي غالبا ما يصاحب أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية مثل الزكام الحاد وسيلان الأنف". وأوضحت أن التهاب البلعوم الأنفي يؤدي إلى تضيق فتحة قناة استاكيوس، مما يمنع موازنة الضغط بين الأذن الوسطى وتجويف الفم.
 
وأضافت: "عند الإقلاع أو الهبوط، يحدث فرق كبير في الضغط بين الأذن الوسطى والبيئة الخارجية، ما قد يؤدي إلى تمزق طبلة الأذن ونزيف في تجويف الأذن".
 
كما نبّهت الطبيبة إلى أن تورم الأغشية المخاطية أثناء المرض يعوق تصريف الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى ركود المخاط ونمو البكتيريا، الأمر الذي قد يتسبب في التهاب حاد في الجيوب الأنفية خلال ساعتين إلى أربع ساعات فقط بعد الهبوط.
 
أما في ما يتعلق بأمراض القلب، فقد شددت الطبيبة على خطورة السفر لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد أو أمراض قلبية غير مستقرة. وقالت: "الطيران يزيد من خطر الإصابة بأزمة ارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى جلطة دماغية أو احتشاء عضلة القلب".
 
وقالت الطبيبة إن السفر الجوي ممنوع تماماً خلال 3 إلى 4 أسابيع بعد الإصابة باحتشاء عضلة القلب، ولمدة شهرين بعد التعرض للجلطة الدماغية الإقفارية، نظراً لحساسية الحالة واحتمال تفاقمها بسبب تغيرات الضغط الجوي.
 
وأضافت أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية في المرحلة الحادة يُمنعون أيضا من السفر، لأنهم "قد يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين أثناء الرحلة"، موضحة أن بعضهم قد يُظهر سلوكا عدوانيا، أو يشعر بالذعر الشديد من المساحات الضيقة، بل قد يحاول فتح باب الطائرة.
 
كما حذّرت الطبيبة من السفر في حالات استرواح الصدر أو بعد العمليات الجراحية الحديثة، مشيرة إلى أن انخفاض الضغط في الطائرة قد يؤدي إلى تباعد الغرز أو حدوث نزيف داخلي.
 
وبالنسبة للنساء، أكدت الطبيبة أن الحمل لا يُعد مانعا مطلقا للسفر، لكنه مانع نسبي، ويجب استشارة الطبيب في جميع مراحل الحمل. كما أن الدوالي الشديدة تُعد من الحالات التي تتطلب الحذر عند السفر جوا.
روسيا اليوم
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