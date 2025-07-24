موجة الحر تضاعف خطر حساسية حبوب اللقاح.. والحل في غسيل يومي للشعر

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أكدت الدكتورة بالافي برادشو، نائبة كبير المسؤولين الطبيين في شركة أكسا للتأمين الصحي، ضرورة غسل الشعر يوميًا خلال موجة الحر.

بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، يمكن أن يبدو الأمر مُبالغًا فيه للكثيرات، خاصةً إذا كن يتبعن روتيناً مُعقداً لغسل الشعر، ولكن يصاحب موجات الحر في بعض البلدان ارتفاع مستويات حبوب اللقاح في الجو.

حبوب اللقاح

ولكن مع ارتفاع مستويات حبوب اللقاح يمكن أن يحدث تغييرًا جذريًا في روتين غسل الشعر، حيث أوضحت دكتورة برادشو أنه "بالإضافة إلى التصاق حبوب اللقاح بالملابس، فإنها يمكن أن تبقى على الجسم والشعر. لذلك، يحتاج مُصابو حمى القش إلى الاستحمام وغسل شعرهم جيدًا وتغيير ملابسهم بعد الخروج". وأوضحت دكتورة برادشو أن "الاستحمام يقلل من خطر المزيد من التهيج ويمكن أن يقلل من شدة أعراض حمى القش".

"دش دافئ"

وأضافت قائلة إنه "يُنصح باستخدام (دش دافئ) بدلًا من الساخن لتجنب جفاف الجلد، واستخدام الصابون أو الشامبو المضاد للحساسية، إن أمكن".

تأتي نصيحة الدكتور برادشو بعد وقت قصير من نصيحة نايجل بيرمان، متخصص تنظيف المنازل ومؤسس موقع "ديلي بوبينز"، للبريطانيين بعدم تجفيف ملابسهم في الخارج خلال موجة الحر.