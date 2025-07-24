أخصائية تكشف خطورة عادة "شائعة" في غسل المناشف

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حذرت أخصائية علوم أحياء دقيقة من أن إهمال غسل المناشف بانتظام، قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية خطيرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بعض البريطانيين يهملون غسل مناشفهم، ويستعملونها لمدة تقارب عاما قبل التفكير في وضعها في الغسالة.

وأوصت الدكتورة بريمروز فريستون، أستاذة علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي في جامعة "ليستر"، بغسل المناشف بعد استخدامين على الأكثر.

وبحسب الأخصائية، يجب غسل المناشف والفوط يوميا من أجل الحفاظ على النظافة الشخصية.

وتوصي فريستون، الأشخاص العاديين الذين يستحمون يوميا بغسل مناشفهم كل يومين، أما الذين يعانون من التهاب أو ضعف في الجهاز المناعي، فيجب عليهم غسل المناشف بعد كل استخدام.

وقالت الدكتورة فريستون لصحيفة "ديلي ميل": "المناشف النظيفة لا تعود نظيفة بعد تجفيف الجسم بها. فالمناشف المتسخة ستجعل البشرة المغسولة تعود متسخة مجددا، مما يلغي فائدة الاستحمام".

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن تنشيف الجسم يترك في المناشف آلاف خلايا الجلد وملايين الكائنات المجهرية.

وعند إعادة استعمالها، تضاف طبقة جديدة من هذه الخلايا والكائنات غير المرئية، ما يؤدي إلى ازدهارها وتكاثرها.

وكشف باحثون في دراسة حللت الاستخدام المتكرر لمناشف الحمام من قبل مستخدم واحد في النزل، أن ذلك يضاعف أعداد البكتيريا، التي يمكن أن تسبب التهابات خطيرة للبشر، من بينها الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والكلبسيلة.

وقد يؤدي كثرة استعمال المناشف دون غسلها إلى الحمى، أو الربو، أو تهيجات جلدية، أو التهابات ومضاعفات، بحسب الأخصائية.

وتوصي المختصة بغسل مناشف اليد والحمام عند حرارة 60 درجة مئوية مع مسحوق غسل، ثم تركها لتجف تماما قبل إعادة استخدامها، وتخزينها في مكان بارد وجاف.

وتضيف: "الغسل الساخن يقتل معظم البكتيريا والفطريات، ويعطل الفيروسات، ويمنع المناشف من إصدار روائح كريهة؛ كما يضمن ألا تشكل خطرا من ناحية العدوى".