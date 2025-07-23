ليست مجرد حلوى.. 7 فوائد "مذهلة" للشوكولاتة الداكنة

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أثبتت دراسات أن الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد حلوى لذيذة، بل هي غذاء صحي مفيد للأمعاء، يحسن المزاج ووظائف الدماغ، ويحمي القلب.

وقدمت مجلة "هيلث" الصحية سبع فوائد صحية للشوكولاتة الداكنة أبرزها:

صحة الأمعاء

أظهرت الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتنتج مركبات تقلل من الالتهاب وتحسن صحة الجهاز الهضمي.

وقالت سامانثا ديفيتو، اختصاصية التغذية العلاجية: "نظرا لأن صحة الأمعاء مرتبطة بشكل وثيق بالمناعة، والتمثيل الغذائي، والمزاج، فإن هذا يمنح الشوكولاتة الداكنة دورا مفاجئا في دعم صحة الجسم بأكمله من الداخل إلى الخارج".

تحسين المزاج

قد تكون الشوكولاتة الداكنة الحل السحري لتحسين المزاج، إذ تحتوي على مركبات تساعد على تعزيز المزاج وتحفيز إفراز هرمونات السعادة.

وأثبتت الأبحاث أن الشوكولاتة تقلل التوتر وتزيد الإحساس بالرفاهية.

وأشارت مجلة "هيلث" إلى أن الشوكولاتة مصدر طبيعي للمغنيسيوم المعروف بتأثيره على الجهاز العصبي وتنظيم هرمونات التوتر، مما يؤدي إلى الشعور بالراحة.

وظائف الدماغ

الشوكولاتة تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الوظائف الإدراكية، والتركيز، والذاكرة، كما أن بها مركبات تحمي خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وهو السبب الأول في الإصابة بالزهايمر والخرف.

وقالت لورين هاريس-بينكوس، اختصاصية تغذية: "قد تحسن الشوكولاتة الداكنة تدفق الدم في الدماغ، ما قد يفسر هذه الفوائد المعرفية، بل وحتى تحسين المزاج والبصر في بعض الحالات".

تتمتع الشوكولاتة بقدرة على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهاب، ما يساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع بعد التمرين، حيث تعمل على توصيل الأكسجين إلى العضلات، مما يزيد القدرة على التحمل أثناء التمرين.

وتنصح مجلة "هيلث" بتجربة الشوكولاتة الداكنة مع حفنة من اللوز أو الموز بعد التمرين، من أجل تجديد الطاقة وتسريع تعافي الجسم.

صحة القلب

تشير أبحاث إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض ضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بفضل مكوناتها المضادة للأكسدة.

وينصح باختيار شوكولاتة تحتوي على 70 بالمئة من الكاكاو على الأقل، فكلما زادت نسبته زادت فائدتها للقلب.

السكر في الدم

تشير بيانات الأبحاث إلى أن مركبات الشوكولاتة الداكنة تحسن حساسية الجسم للأنسولين، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أفضل.

وينصح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة ضمن نظام غذائي متوازن.

حماية البشرة

تحسن الشوكولاتة ترطيب ونعومة ومرونة البشرة، عبر تحفيز تدفق الدم إلى الجلد، إضافة إلى عملها كـواقي شمس داخلي يحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.