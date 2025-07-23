لخسارة الوزن والوقاية من السكري.. تناول الطعام بنظام "تسلسل الوجبة"

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يؤثر ترتيب تناول الطعام على صحة الإنسان، حيث إن تناول الخضراوات الغنية بالألياف وغير النشوية أولاً، ثم البروتين، ثم الدهون، وأخيراً الكربوهيدرات قد يساعد في خسارة الوزن والوقاية من السكري.

وتساعد هذه الطريقة المعروفة باسم "تسلسل الوجبة" على منع ارتفاع سكر الدم، وزيادة الشعور بالشبع، وإنقاص الوزن، وفقاً لما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وقالت كارولين سوزي، اختصاصية التغذية المعتمَدة في دالاس: "قد يساعد البدء بتناول الخضراوات والبروتينات والدهون الصحية - قبل تناول النشويات أو الأطعمة السكرية - على الحد من ارتفاع مستوى الغلوكوز بعد الوجبات".

كما أضافت: "هذا التأثير مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين، أو مقدمات السكري، أو داء السكري من النوع الثاني".

ووفقاً لتقرير صادر عن جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، يمكن أن يزيد ارتفاع مستويات السكر في الدم (المعروف باسم فرط سكر الدم) بعد الوجبات من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع الثاني. ويمكن أن يُسهم التحكم في مستويات السكر في الدم في علاج السكري والسمنة.

ضبط سكر الدم

ووجدت دراسة سابقة نُشرت في مجلة "Nutrients" أن المرضى الذين اتبعوا طريقة ترتيب الأطعمة أظهروا تحسناً ملحوظاً في ضبط نسبة السكر في الدم بعد 5 سنوات، بينما لم تُظهر المجموعة التي لم تتبع هذه الطريقة أي تحسُّن.

من جهتها، قالت ساندرا أريفالو، اختصاصية التغذية في نيويورك: "إن ما يسبب ارتفاع السكر في الدم هو الإفراط في تناول الكربوهيدرات".

وتابعت "إن تناول الكربوهيدرات وحدها يزيد الأمر سوءاً. فعند تناولها مع البروتين والألياف، فإننا نخفف من تأثيرها عن طريق إبطاء امتصاصها".

كذلك، أظهرت الدراسات أن تناول البروتين قبل الكربوهيدرات المكررة يعزز إفراز هرمون الببتيد الشبيه بالغلوكاجون-1 من الأمعاء، ما يؤخر إفراغ المعدة، ويكبح جماح الشهية.

وقالت أريفالو: "عندما تتناول أولاً أطعمة غنية بالألياف ثم تشرب الماء، فإن الألياف الموجودة في هذه الأطعمة تساعدك على الشعور بالشبع؛ ما يقلل شهيتك".

والكربوهيدرات ليست جميعها متساوية، بل تختلف أنواعها عن بعضها البعض؛ فالكربوهيدرات المعقدة – مثل تلك الموجودة في الخضراوات والبقوليات - غنية بالألياف وبطيئة الهضم.

في حين أن الكربوهيدرات المكررة - مثل السكر والأرز الأبيض والدقيق الأبيض – بها مستويات أعلى من السكر، وهي أسهل في الهضم، وتسهم في ارتفاع سريع في سكر الدم.