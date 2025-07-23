7 مشاكل شائعة لدى الأطفال ربما تكون مؤشرات لأمراض خطيرة

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يتعرض الأطفال للأمراض في أحيان كثيرة وهو أمرٌ يدركه الجميع، فالسعال الخفيف أو اضطراب المعدة أو الحمى الخفيفة لا تدق ناقوس الخطر دائمًا.

ولكن بعض الشكاوى الصحية التي تظهر باستمرار عند الصغار لا ينبغي إغفالها، لأنها يمكن أن تكون علامات على أمر أكثر خطورة، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، وهي كالتالي:

1. آلام العظام المتكررة

الألم المستمر في نفس المنطقة، وخاصة في الذراعين أو الفخذين، والذي يزداد سوءا ليلًا أو يصاحبه تعب أو تورم، يمكن أن يكون علامة مبكرة على أمراض العظام لدى الأطفال أو حتى سرطان الدم.

آلام العظام لدى الأطفال، إذا لم تختفِ مع مرور الوقت أو كانت شديدة بما يكفي لتُزعج النوم، فهي تتطلب عناية طبية.

2. تضخم الغدد الليمفاوية

تتضخم الغدد الليمفاوية أثناء العدوى، ولكن إذا استمرت في التضخم لأكثر من أسبوعين، أو كان هناك صلابة أو بدت مطاطة بشكل شديد، فربما يشير ذلك إلى مشاكل أكثر خطورة مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو التهابات مزمنة مثل السل.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز الطبية، يلعب حجم ومدة وموقع تضخم الغدد الليمفاوية دورًا حاسمًا في تحديد السبب الكامن.

3. إرهاق المفرط دون مجهود

إذا أصبح التعب نمطا يوميا، حتى بعد نوم هانئ ليلًا، فيمكن أن يكون إشارة صامتة من الجسم.

يمكن أن تبدأ حالات مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو اضطرابات الغدة الدرقية أو حتى سكري الأطفال بانخفاض مستويات الطاقة لفترات طويلة.

ويوصي الأطباء عادة بفحص مستويات الفيتامينات وسكر الدم ووظائف الغدة الدرقية في مثل هذه الحالات.

4. قيء متكرر في الصباح الباكر

يمكن أن يكون القيء المتكرر في الصباح، وخاصة من دون أي أعراض أخرى لالتهاب المعدة، خطيرا.

ويشير أطباء أعصاب الأطفال إلى أن هذا يمكن أن يكون عرضا خفيًا لزيادة الضغط في الدماغ، والذي يكون ناتجًا أحيانًا عن أورام دماغية أو صداع نصفي لدى الأطفال.

ووفقا لدراسة، إذا اقترن القيء بصداع أو تغيرات في الرؤية، فإنه يتطلب عناية فورية.

5. تراجع أكاديمي أو تغير السلوك

إن فقدان الذاكرة المفاجئ أو صعوبة التركيز أو التغيرات الملحوظة في الحالة المزاجية يمكن أن تشير إلى اضطرابات عصبية أو أيضية.

ووفقا لدراسة، فإن الصرع المبكر وأنواع معينة من التهاب الدماغ وحتى أورام الدماغ لدى الأطفال، يمكن أن تظهر أولاً على شكل تدهور سلوكي أو معرفي، قبل وقت طويل من ظهور أية أعراض جسدية.

6. ألم مزمن في البطن

يمكن أن يخفي ألم البطن المزمن أحيانا حالات أكثر خطورة مثل مرض التهاب الأمعاء IBD أو التهابات أخرى لا يتم اكتشافها في الاختبارات الأساسية.

إذا كان الألم مصحوبا بفقدان الوزن أو دم في البراز أو تأخر في النمو، يوصي أطباء الجهاز الهضمي للأطفال بإجراء المزيد من الفحوصات.

7. نزيف متكرر من الأنف

عندما يصبح نزيف الأنف متكررا ومصحوبا بكدمات غير مبررة على الجسم، وخاصة في مناطق الأنسجة الرخوة كالفخذين أو الذراعين، فربما يكون ذلك مؤشرًا مبكرًا على حالات نادرة مثل اضطرابات الصفائح الدموية أو سرطان الدم المبكر.