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بذور اليقطين.. الوصفة الكاملة من أجل أقصى فائدة

21
JULY
2025
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تعد بذور اليقطين، ذات الشكل المسطح البيضاوي، غنية بالعناصر الغذائية القوية والفوائد الصحية. وتعد مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم والزنك والحديد والبروتين والدهون الصحية، مما يجعلها غذاءً خارقًا بحق بحجمها الصغير.
 
وفقًا لدراسة نشرتها صحيفة Times of India نقلًا عن إصدارات المكتبة الوطنية الأميركية للطب، فإن بذور اليقطين غنية بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان ينظمان الحالة المزاجية والنوم. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان، مثل بذور اليقطين، في تخفيف الاكتئاب وتحسين جودة النوم.
 
مضادات أكسدة والتهابات
كما تُسلط الدراسة الضوء على فوائد أخرى لبذور اليقطين، مثل تحسين تكوين الحيوانات المنوية والتئام الجروح وخصائصها المضادة للميكروبات وللالتهابات والأكسدة والتقرحات، إلى جانب كونها علاجا لتضخم البروستاتا الحميد.
 
إن هناك توقيتات معينة وخمس طرق لإدراج بذور اليقطين في الوجبات اليومية بطريقة لذيذة:
 
طاقة الصباح
على الرغم من عدم وجود دليل مكتوب على الوقت المناسب لتناول بذور اليقطين، يرى الخبراء أن تناول بذور اليقطين صباحًا يمكن أن يزود الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط. إنها غنية بالزنك، وهو عنصر حيوي لوظائف الخلايا المناعية ومكافحة العدوى. كما أنها تساعد في تقليل مدة وشدة نزلات البرد.
 
بعد التمارين الرياضية
يُقال أيضًا إنها تُعدّ وجبة خفيفة رائعة بعد التمرين، لأنها غنية بالبروتين، الذي يساعد على إصلاح وبناء الأنسجة العضلية. إن تناول حفنة من بذور اليقطين توفر حوالي 7 غرامات من البروتين. ووفقًا للمكتبة الأميركية الوطنية للطب، تحتوي هذه البذور على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بما يشمل الليوسين والإيزوليوسين والفالين، والتي تساعد في تخليق بروتين العضلات. ويُقال إن محتوى المغنيسيوم الموجود في هذه البذور يساعد على استرخاء العضلات ويمنع التقلصات. يمكن مزجها مع الفاكهة أو الزبادي للحصول على تغذية متوازنة بعد التمرين. يساعد محتوى المغنيسيوم الموجود في هذه البذور على منع التشنجات ويدعم تعافي العضلات.
 
فوائد قبل النوم
يُعد تناول بذور اليقطين قبل النوم ممارسة صحية أيضًا، فهي غنية بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين (مُحسِّن للحالة المزاجية) والميلاتونين (هرمون النوم). يساعد محتوى المغنيسيوم الغني على تهدئة الجهاز العصبي ويساعد على النوم بشكل أسرع.
 
كما يساعد محتوى الزنك الموجود في بذور اليقطين على تحويل التريبتوفان إلى سيروتونين وميلاتونين بشكل أكثر فعالية. تدعم العناصر الغذائية الموجودة في بذور اليقطين إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم أيضًا. وتساعد الدهون الصحية والألياف والبروتين في بذور اليقطين على الشعور بالشبع، ما يمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف الليل. كما أن استقرار مستويات السكر في الدم يمنع اضطرابات النوم.
 
ويُقال أيضًا إن تناول كمية صغيرة من بذور اليقطين قبل النوم يمكن أن يساعد في منع انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء الليل، مما يقلل من فرص الاستيقاظ جائعًا أو الشعور بالضيق.
 
طرق تناول بذور اليقطين
- العصائر أو المشروبات المخفوقة: يمكن مزج ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من هذه بذور اليقطين في عصير صباحي للحصول على نكهة جوزية وبروتين ودهون صحية.
 
- الحساء أو السلطات: يمكن نثر بذور اليقطين المحمصة على الحساء أو السلطات.
 
- الشوفان أو الزبادي اليوناني: يُنصح أيضًا بإضافة ملعقة من بذور اليقطين إلى دقيق الشوفان أو الزبادي اليوناني. كما يمكن رشها على الفواكه الطازجة المقطعة وتزيينها بالعسل لمزيد من النكهة.
 
- الصلصة: عند تحضير صلصة الكزبرة والنعناع أو صلصة جوز الهند، يمكن إضافة حفنة من بذور اليقطين المحمصة لإضفاء نكهة مميزة وللحصول على قيمة غذائية.
 
- ألواح الطاقة: للاستمتاع بالوجبات الخفيفة الصحية المنزلية، يوصى بتناول بذور اليقطين إلى جانب ألواح الطاقة لمزيد من التغذية والمذاق المميز.
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