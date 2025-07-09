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أكل الطعام بسرعة.. طريق سريع إلى أمراض خطيرة

9
JULY
2025
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كشفت دراسات حديثة أن تناول الطعام بسرعة يلحق أضرارا جسيمة بالصحة العامة للجسم، ويرهق الجهاز الهضمي، ويضاعف خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة.
 
وذكر تقرير لموقع "فيريويل هيلث"، أن الأكل بسرعة يزيد خطر الاختناق والسمنة ومشاكل المعدة، بينما الأكل بتأني يحسن الهضم وينظيم الشهية، ويمنح الجسم وقتا لإدراك الشبع.
 
فقدان إشارات الشبع
 
المضغ والبلع بسرعة، يربك نظام الشهية في الجسم، ويؤدي إلى خلل في إفراز الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع.
 
وعادة ما تستغرق المعدة حوالي 20 دقيقة لتنبيه الدماغ وإفراز هرمونات الشبع، ولكن الأكل بسرعة يؤدي إلى تجاوز كميات الطعام التي يحتاج إليها الجسم.
 
وكشفت الدراسة أن مضغ الطعام بشكل جيد، كل لقمة 40 مرة، يزيد من إفراز هرمونات الشبع ويقلل من إفراز هرمونات الجوع.
 
مشاكل هضمية
 
يؤدي المضغ السريع وغير الكافي إلى إرهاق المعدة، ويزيد احتمال ابتلاع الهواء والشعور بالامتلاء المفرط، وحرقة المعدة، والانتفاخ، والغازات أو التقلصات.
 
ومع تراكم هذه الأعراض قد يؤدي ذلك إلى التهاب المعدة أو تهيج بطانتها.
 
زيادة الوزن
 
عند تناول الطعام بسرعة، لا يفرز الجسم هرمونات الشبع، ما يؤدي إلى تناول كميات أكثر مما يحتاجه الجسم.
 
وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يأكلون بسرعة يستهلكون كميات أكبر من الطعام، ويتناولون وجبات خفيفة بشكل متكرر، مما يضاعف خطر الإصابة بالسمنة.
 
خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2
 
أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين ينهون وجباتهم في أقل من 20 دقيقة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكري، مقارنة بمن يأخذون وقتًا أطول.
 
تضاعف خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي
 
أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يأكلون بسرعة معرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتراكم الدهون في البطن، وارتفاع الكوليسترول، ويتضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتات القلبية، والسكري.
 
امتصاص أقل للعناصر الغذائية
 
تبدأ عملية الهضم من الفم بعد المضغ وخلط الطعام باللعاب. وعند الأكل بسرعة وبلعه سريعا دون مضغه بشكل كاف، يضعف ذلك قدرة الجسم على امتصاص المعادن والفيتامينات.
 
زيادة خطر الاختناق
 
يتضاعف خطر الإصابة بالاختناق عند الأكل بسرعة، خاصة عند أخذ لقيمات كبيرة أو ساخنة، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن. وينصح بالمضغ الجيد وأخذ لقيمات صغيرة.
 
فوائد تناول الطعام ببطء
 
هضم أفضل.
الشعور بالشبع لفترة أطول.
تعزيز إشارات الشبع.
الاستمتاع بالأكل.
تقليل خطر الاختناق.
إضعاف خطر الإصابة بالسمنة.
إفراز متوازن للهرمونات.
التحكم في سكر الدم.
كيف تبطئ وتيرة الأكل؟
 
مضغ كل لقمة بين 15 و30 مرة.
تجنب الملهيات والابتعاد عن الهاتف والتلفاز.
مراقبة الشعور بالشبع.
استخدام أدوات صغيرة.
أخذ فترات راحة.
التركيز على الطعام والاستمتاع بمذاقه ورائحته وشكله.
تناول الوجبة في أكثر من 20 دقيقة.
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