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بفوز سهل.. تشلسي إلى نهائي مونديال الأندية

9
JULY
2025
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تأهل تشلسي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعدما تغلّب على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأميركية.
 
ويدين تشلسي بفوزه إلى مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو الذي نجح في تسجيل هدفي اللقاء في الدقيقتين 18 و56، رافضا الاحتفال احتراما لفريقه السابق فلومينينسي، الذي نشأ بين صفوفه قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.
 
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز 70 ألف مشجع، حيث فرض تشلسي أفضليته مبكرا بفضل تحركات بيدرو وزملائه في الخط الأمامي، ليحقق فوزه الثاني على التوالي أمام فريق برازيلي بعد إقصاء بالميراس في ربع النهائي، ويواصل مشواره بثبات نحو اللقب، متجاوزاً خسارته في مرحلة المجموعات أمام فلامنجو.
 
وفي المقابل، توقفت مسيرة فلومينينسي عند نصف النهائي، بعد مشوار مميز أطاح خلاله بإنتر ميلان الإيطالي والهلال السعودي، الذي فجّر بدوره مفاجأة بإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16.
 
ومن المقرر أن يلتقي تشلسي في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، في مواجهة مرتقبة يأمل خلالها المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في إضافة لقب جديد لخزائن النادي، بعد التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.
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