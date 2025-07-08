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لماذا تنخفض الشهية في الطقس الحار؟

8
JULY
2025
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تشير الدكتورة يانا شميليفا، أخصائية أمراض الباطنية، إلى أن انخفاض الشهية في الطقس الحار ناجم عن انخفاض الحاجة إلى السعرات الحرارية، وهو رد فعل وقائي للجسم.
 
وتقول: "تجدر الإشارة إلى أن انخفاض الشهية أثناء الطقس الحار ظاهرة طبيعية تماما، ناتجة عن رد فعل وقائي للجسم لأنه في الصيف، تنخفض الحاجة إلى السعرات الحرارية، ما يعني انخفاض الشهية".
 
وتوصي الطبيبة استنادا إلى ذلك بتغيير مواعيد تناول الوجبات. أي يجب تأجيل وجبة العشاء إلى وقت متأخر وبارد، وتناول وجبتي الإفطار والغداء قبل ساعة من موعدهما.
 
ووفقا لها، ينصح في الطقس الحار بتجنب الأطعمة الدهنية، وإعطاء الأفضلية للأطباق منخفضة السعرات الحرارية، مثل السلطات والفواكه والثمار. كما يجب أن يتكون نصف النظام الغذائي من النباتات ومنتجات الألبان المخمرة. وبالإضافة إلى الماء، ينصح بشرب شاي الأعشاب والأطباق السائلة الباردة. ولكن يجب تجنب الإفراط في تناول المشروبات المحلاة، مثل القهوة والمشروبات المحلاة والعصائر. كما من الأفضل تجنب تناول الكحول في فصل الصيف الحار.
 
وتوصي الطبيبة بتحضير الطعام في المنزل بكميات صغيرة وعدم تخزينه خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، وخاصة الأطعمة البروتينية- منتجات الألبان، والأسماك، والجبن القريش الطري، والبيض، وأطباق اللحوم.
 
وتقول: "يجب الحفاظ على النظافة - غسل اليدين، وغسل المنتجات جيدا فور شرائها. وإذا كان هناك أي شك في نضارة أي منتج فمن الأفضل عدم المجازفة بتناوله".
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