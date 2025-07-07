علاج ثوري قد يحدث نقلة نوعية في علاج أمراض المناعة الذاتية

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طور فريق من العلماء علاجا واعدا قد يغير حياة ملايين المرضى المصابين بأمراض المناعة الذاتية المزمنة، مثل داء السكري من النوع الأول والتصلب اللويحي والتهاب الكبد المناعي.

ودرس علماء مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك والأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة تشجيانغ، أسباب اختلال جهاز المناعة عندما يهاجم الجسم أنسجته السليمة، ما يؤدي إلى ظهور أمراض مستعصية مثل داء السكري من النوع الأول والتصلب اللويحي. ورغم وجود علاجات تخفف أعراض هذه الأمراض، إلا أن هذه العلاجات قد تسبب آثارا جانبية خطيرة ولا تمنع الضرر الدائم أو الوفاة المبكرة.

وبهذا الصدد، طور العلماء علاجا جديدا يعرف باسم LAG-3/TCR Bispecific T cell Silencer أو BiTS، يهدف إلى إعادة ضبط الجهاز المناعي بحيث يتوقف عن مهاجمة الأنسجة السليمة.

ويعمل هذا العلاج عبر استهداف الخلايا التائية، أي خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورا رئيسيا في الدفاع المناعي، لكنها أحيانا تهاجم عن طريق الخطأ خلايا الجسم نفسه.

ويختلف علاج BiTS عن العلاجات التقليدية التي تعتمد على تعديل الخلايا التائية (مثل علاج CAR-T) التي قد تضعف المناعة، وتسبب مضاعفات خطيرة، مثل السمية العصبية.

وبدلا من ذلك، يستخدم BiTS أجساما مضادة مصممة خصيصا لتثبيط نشاط الخلايا التائية بطريقة دقيقة، ما يقلل من الأعراض الجانبية الضارة.

وأظهرت التجارب على الفئران أن هذا العلاج قلل من تسلل الخلايا التائية وتلف الكبد في حالات التهاب الكبد المناعي الذاتي، كما خفف من أعراض التصلب اللويحي عند إعطائه وقائيا قبل ظهور المرض.

وقال جيا يو، الباحث المشارك في الدراسة: "تشير دراستنا إلى أن تصميمات علاجية مثل BiTS يمكن أن تستخدم كعلاج مناعي فعال لأمراض مناعية أخرى".

وأضاف الدكتور جون وانغ، المعد المشارك: "تفتح نتائجنا آفاقا لنهج علاجي دقيق لأمراض المناعة الذاتية التي تعتمد على الخلايا التائية، والتي تفتقر حاليا لعلاجات فعالة".