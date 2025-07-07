living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علاج ثوري قد يحدث نقلة نوعية في علاج أمراض المناعة الذاتية

7
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طور فريق من العلماء علاجا واعدا قد يغير حياة ملايين المرضى المصابين بأمراض المناعة الذاتية المزمنة، مثل داء السكري من النوع الأول والتصلب اللويحي والتهاب الكبد المناعي.
 
ودرس علماء مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك والأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة تشجيانغ، أسباب اختلال جهاز المناعة عندما يهاجم الجسم أنسجته السليمة، ما يؤدي إلى ظهور أمراض مستعصية مثل داء السكري من النوع الأول والتصلب اللويحي. ورغم وجود علاجات تخفف أعراض هذه الأمراض، إلا أن هذه العلاجات قد تسبب آثارا جانبية خطيرة ولا تمنع الضرر الدائم أو الوفاة المبكرة.
 
وبهذا الصدد، طور العلماء علاجا جديدا يعرف باسم LAG-3/TCR Bispecific T cell Silencer أو BiTS، يهدف إلى إعادة ضبط الجهاز المناعي بحيث يتوقف عن مهاجمة الأنسجة السليمة.
 
ويعمل هذا العلاج عبر استهداف الخلايا التائية، أي خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورا رئيسيا في الدفاع المناعي، لكنها أحيانا تهاجم عن طريق الخطأ خلايا الجسم نفسه.
 
ويختلف علاج BiTS عن العلاجات التقليدية التي تعتمد على تعديل الخلايا التائية (مثل علاج CAR-T) التي قد تضعف المناعة، وتسبب مضاعفات خطيرة، مثل السمية العصبية.
 
وبدلا من ذلك، يستخدم BiTS أجساما مضادة مصممة خصيصا لتثبيط نشاط الخلايا التائية بطريقة دقيقة، ما يقلل من الأعراض الجانبية الضارة.
 
وأظهرت التجارب على الفئران أن هذا العلاج قلل من تسلل الخلايا التائية وتلف الكبد في حالات التهاب الكبد المناعي الذاتي، كما خفف من أعراض التصلب اللويحي عند إعطائه وقائيا قبل ظهور المرض.
 
وقال جيا يو، الباحث المشارك في الدراسة: "تشير دراستنا إلى أن تصميمات علاجية مثل BiTS يمكن أن تستخدم كعلاج مناعي فعال لأمراض مناعية أخرى".
 
وأضاف الدكتور جون وانغ، المعد المشارك: "تفتح نتائجنا آفاقا لنهج علاجي دقيق لأمراض المناعة الذاتية التي تعتمد على الخلايا التائية، والتي تفتقر حاليا لعلاجات فعالة".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout