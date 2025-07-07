يجب أن تأكل المزيد من الشمام هذا الصيف.. إليك السبب

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بدخول فصل الصيف، يبدأ موسم جني البطيخ والشمام في مختلف مناطق العالم، ويحرص الكثيرون على تناول هذه الفاكهة لما توفره من فوائد صحية، ولدورها في ترطيب الجسم خلال أيام الصيف الحارة.

وذكر تقرير لصحيفة "يو إس إيه توداي"، أن الشمام ينتمي إلى عائلة البطيخ الأحمر، ويعد مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، والألياف، التي تقي الجسم من الأمراض المزمنة.

ووفقا للدراسات، يحتوي الشمام على عناصر غذائية أساسية تدعم الجهاز المناعي، وتحمي من الأمراض المزمنة، وتقوي الجهاز الهضمي.

وقالت أخصائية التغذية، مونيكا داغوستينو، إن فوائد الشمام تعود إلى مادة "البيتا كاروتين"، وهي المادة التي تمنح الفاكهة لونها البرتقالي الزاهي.

وعند تناول الشمام، تتحول هذه المادة إلى فيتامين "أ" الذي يدعم صحة العين، ويساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم، وتعزيز الاستجابة المناعية، كما يعمل كمضاد أكسدة في مواجهة الجذور الحرة، وفقا للأخصائية.

وأشارت الطبيبة إلى أن "البيتا كاروتين" تساهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان، وتقلل من الالتهابات المزمنة.

أطعمة ينصح بتناولها مع الشمام

ينصح الأطباء بتناول الشمام مع السلطات الصيفية، والوجبات الخفيفة، والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف، لتحقيق تنوع غذائي غني بالمغذيات.

وكشفت الدراسات أن تناول الشمام مع الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، أو المكسرات والبقوليات، يزيد من كمية الألياف والماء في الجسم، مما يساعد على تخفيف مشاكل الهضم.

وأوضحت أخصائية التغذية هوب براندت، أن الشمام غني بفيتامين "سي" ويوفر دعما إضافيا للجسم في امتصاص الحديد.

الحصة اليومية

أظهرت الأبحاث أن كوبا واحدا من مكعبات الشمام الطازج يحتوي على 53 سعرة حرارية، ويزود الجسم بكميات كبيرة من فيتامينَي "أ" و"سي"، إضافة إلى نحو 6 بالمئة من الاحتياج اليومي من الألياف، وفقا لـ"يو إس إي توداي"

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضروات يوميا، بمعدل 80 غراما للحصة الواحدة.