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جلسات العناية بالبشرة.. دراسة تشدد على ضرورة اتباع تعليمات الطبيب

4
JULY
2025
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لا شك في أن لجلسات العناية بالبشرة فوائد كونها تساعد في الحصول على ملمس أكثر نعومة ومسام أصغر وترطيب أفضل، لكن خبراء حذروا من دقة المعلومات وضرورة اتباع تعليمات المختصين، بحسب صحيفة New York Times.
 
دقة المعلومات
فقد أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية في المركز الطبي ويكسنر بجامعة أوهايو ستيت سوزان ماسيك، أن جلسات العناية بالوجه تأتي بأشكال مُختلفة.
 
وأضافت أن الجلسات التقليدية تتضمن نوعا من التنظيف العميق والتقشير والترطيب والتدليك، وأحيانًا الاستخراج أو عصر الأوساخ من المسام.
 
كما أشارت إلى أنها غالبا ما تُصمم لمعالجة مشاكل جلدية محددة مثل حب الشباب أو بهتان البشرة أو تغير لونها.
 
بدورها، كشفت الدكتورة هيلين هي، الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية بكلية الطب في ماونت سيناي بنيويورك سيتي، عن أنه عندما يتم تنظيف بشرتكِ وتدليكها وتقشيرها، تتم إزالة خلايا الجلد الميتة من الطبقة الخارجية من بشرتكِ والتي تُسمى البشرة.
 
وأضافت أن هذا يُسرّع معدل تجديد خلايا الجلد، مما قد يساعد على تفتيح بشرتكِ وتنعيم ملمسها وتقليص مسامكِ.
 
كما تابعت أنه يتم عادة تدليك الجلد أثناء خطوات التنظيف والترطيب ووضع السيروم، شارحة أنه خطوة يمكن أن تعزز الدورة الدموية والتصريف اللمفاوي، مما يمكن أن يقلل من الانتفاخ.
 
 
آثار قصيرة الآجل
لكن الدكتورة ميشالسكي ماكنيلي، أوضحت أن فوائد جلسة العناية بالوجه الواحدة تكون قصيرة الأجل بشكل عام، وتستمر من بضعة أيام إلى أسبوعين.
 
ورأت أن هذا يرجع إلى أن البشرة تتجدد بشكل طبيعي كل شهر تقريبًا، لافتة إلى أنه عندما يحدث هذا، تتراكم خلايا الجلد الميتة ويمكن أن تسد المسام، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب وبهتان البشرة.
 
وشددت على أن جلسات العناية بالوجه العادية آمنة لمعظم الناس، إلا أنها أوصت بتجنبها إذا كان الشخص يعاني من عدوى جلدية نشطة (مثل قروح البرد أو القوباء) أو جروح في الوجه لا تزال في طور الشفاء.
 
كما أوصت بتوخي الحذر من جلسات العناية بالوجه استشارة الطبيب أولًا، خصوصا إذا كأن الشخص يعاني من الوردية أو الصدفية أو الأكزيما أو البشرة الحساسة.
 
 
أما عن الروتين الأساسي فأوضح التقرير أنه يشمل التنظيف والترطيب واستخدام واقي شمس بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 يوميًا.
 
كما اقترحت دكتورة ميشالسكي-ماكنيلي استخدام الريتينول الذي يُصرف دون وصفة طبية أو الريتينويد الموصوف طبيًا.
 
يذكر أن البشرة المُشرقة تعدّ من الفوائد الرئيسية والفورية لجلسات العناية بالوجه، لكن هذه الميزة تتلاشى عادةً بعد بضعة أيام أو أسابيع.
 
وكثيرًا ما يُشير خبراء التجميل إلى أنه إذا كنتِ ترغبين في تحسينات طويلة الأمد، مثل تقليل التجاعيد، أو تقليل حب الشباب، أو توحيد لون البشرة، فستحتاجين إلى جلسات العناية بالوجه بانتظام مع الانتباه إلى كل ملاحظات الأطباء.
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