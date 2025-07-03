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تناول القهوة مفيد للقلب.. لكن بشرط "سادة بدون إضافات"

3
JULY
2025
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أظهرت دراسة جديدة أن تناول كوب من القهوة السادة بدون أية إضافات بشكل يومي له فوائد صحية قد تصل إلى حد الحماية من أمراض القلب والوفاة، وفق ما ذكره موقع "هيلث" الطبي.
 
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون كوباً أو كوبين من القهوة يومياً انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 14 في المئة مقارنة بمن لا يشربونها. لكن ذلك لم ينطبق إلا على أولئك الذين يشربون قهوتهم سادة، أو مع كميات صغيرة من الكريمة أو الحليب أو المُحليات.
 
في هذا الشأن قالت الدكتورة فانغ فانغ زانغ، الأستاذة في كلية فريدمان لعلوم التغذية في جامعة تافتس الأميركية، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "إذا أضفنا كثيراً من السكريات أو الدهون المشبعة إلى نظامنا الغذائي، فإن ذلك يزيد من إجمالي استهلاكنا من السعرات الحرارية، وهو ما قد يكون مرتبطاً أيضاً بنتائج صحية سلبية".
 
وفي الدراسة التي نُشرت في مايو الماضي في مجلة "التغذية"، تابعت زانغ وزملاؤها أكثر من 46 ألف بالغ أميركي على مدار نحو 10 سنوات. وكان الهدف هو معرفة ما إذا كان خطر الوفاة مرتبطاً بعادات شرب القهوة لدى المشاركين.
 
انخفض خطر الوفاة
وبعد تتبع صحة المشاركين، وجد فريق الباحثين أن شرب كوب واحد من القهوة يومياً ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 16 في المئة، بينما ارتبط شرب كوبين أو 3 أكواب من القهوة يومياً بخفض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 17 في المئة. كما انخفض خطر الوفاة بأمراض القلب لدى شاربي القهوة بنسبة 29 إلى 33 في المئة.
 
وعند دراسة الإضافات التي تضاف للقهوة تحديداً، وجد الباحثون أنه مقارنة بمن لا يشربون القهوة، انخفض خطر الوفاة بشكل عام لدى المشاركين بنسبة 14 في المئة، إذا شربوا القهوة سادة أو قليلة السكر والدهون المشبعة.
 
ولم يُلاحظ أي ارتفاع في معدل الوفيات لدى الأشخاص الذين تناولوا قهوتهم مع كمية كبيرة من السكر أو مع جرعة كبيرة من الحليب أو الكريمة.
 
ولا تلغي إضافة مزيد من السكر أو الدهون المُشبعة إلى قهوتك بالضرورة آثارها الصحية ولكن الاستهلاك المُفرط للسكر والدهون المُشبعة بشكل عام يرتبط بتدهور صحة القلب والأوعية الدموية وارتفاع معدل الوفيات.
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