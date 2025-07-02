living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فائدة مفاجئة لحقن التخسيس تتجاوز خسارة الوزن

2
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تستخدم حقن إنقاص الوزن على نطاق واسع لعلاج السمنة وتحسين الصحة العامة، وقد أصبحت في السنوات الأخيرة محورا لعدد متزايد من الأبحاث السريرية.
 
وبينما تهدف هذه العلاجات أساسا إلى تقليل الوزن وتحسين المؤشرات الأيضية، يعمل الباحثون على دراسة آثارها المحتملة في مجالات صحية أخرى لفهم أوسع لتأثيرها على الجسم.
 
وبهذا الصدد، أظهرت دراسة طبية جديدة أن استخدام دواء مخصص لإنقاص الوزن قد يخفف بشكل كبير من تكرار نوبات الصداع النصفي.
 
وفي الدراسة، أعطى فريق من الباحثين في إيطاليا 31 مريضا بالغا يعانون من السمنة والصداع النصفي المتكرر أو المزمن (معظمهم من النساء، بمتوسط أعمار 45 عاما)، دواء "ليراغلوتايد"، وهو المكوّن النشط في علاجات إنقاص الوزن مثل "فيكتوزا" و"ساكسندا".
 
وتلقّى المرضى جرعة يومية من "ليراغلوتايد" بدأت بـ 0.6 ملغ، ثم زيدت إلى 1.2 ملغ بعد أسبوع. وطُلب منهم الاستمرار في تناول الأدوية المعتادة للصداع إذا كانوا يستخدمونها.
 
واعتمد الباحثون على مذكرات يومية للأعراض، سجلها المرضى، لقياس التحسن.
 
وبعد 3 أشهر من استخدام الدواء، انخفض متوسط عدد أيام الإصابة بالصداع النصفي لدى المشاركين من 20 يوما إلى 11 يوما شهريا، أي بتراجع بلغ نحو 42%.
 
وأظهرت النتائج:
 
تحسّن لدى 48% من المرضى، بانخفاض نوبات الصداع إلى النصف على الأقل.
 
تحسّن بنسبة 75% لدى 7 مرضى.
 
مريض واحد لم يتعرض لأي نوبة صداع خلال الفترة.
 
كما تراجعت درجة إعاقة الصداع النصفي (بحسب مقياس MIDAS) من 60 إلى 29 نقطة، أي انخفاض بنسبة 52%، ما يشير إلى تحسّن في القدرة على العمل والدراسة والأنشطة اليومية.
 
وأبلغ 13 مريضا (42%) عن آثار جانبية خفيفة، أبرزها الغثيان والإمساك، لكنهم استمروا في العلاج دون انقطاع.
 
ورغم أن المرضى فقدوا قدرا بسيطا من الوزن، إلا أن الباحثين يرجّحون أن التحسّن في نوبات الصداع لا يعود إلى فقدان الوزن، بل إلى تأثير الدواء على ضغط السائل النخاعي الذي يحيط بالدماغ والنخاع الشوكي.
 
وبحسب الدكتورة سيمون براكا، أخصائية الأعصاب بجامعة نابولي والمشرفة على الدراسة، فإن الارتفاع الطفيف في ضغط هذا السائل قد يضغط على الأوردة والأعصاب في الدماغ، ما يسبب نوبات الصداع النصفي. وتشير إلى أن استهداف هذه الآلية قد يحدث تحولا جذريا في علاج ملايين المرضى.
 
ورغم النتائج الإيجابية، أشار الباحثون إلى وجود قيود في الدراسة، مثل صغر حجم العينة، وعدم وجود بيانات كافية عن مؤشرات السكري، وهو ما يستدعي إجراء أبحاث أوسع.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout