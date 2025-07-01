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دراسة تكشف العلاقة بين تناول الجبن و"الكوابيس"

1
JULY
2025
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كشفت دراسة حديثة عن أن تناول الجبن قبل النوم قد يزيد من احتمالية حدوث الكوابيس بشكل ملحوظ.
 
وشملت الدراسة التي أجرتها شركة متخصصة في أبحاث النوم 30 مشاركا تناولوا على مدار 4 ليال متتالية، أربعة أنواع من أشهر الأجبان البريطانية، وهي: البري، الشيدر، الستيلتون، والموزاريلا.
 
وأظهرت النتائج أن تناول 30 جراما من الجبن قبل النوم يزيد من احتمال حدوث الكوابيس بنسبة 93 بالمئة.
 
وأشار المشاركون إلى أن أحلامهم تحولت إلى سيناريوهات أكثر قتامة وتوترا، تضمنت مواقف مثل الخيانة، اللقاء مع شركاء سابقين، نسيان أعياد الميلاد، ووقوع أصدقاء تحت هجوم روبوتات طائرة.
 
وكان الجبن البري هو الأكثر ارتباطا بحدوث الكوابيس، إذ سجلت نسبة 68 بالمئة من المشاركين الذين تناولوه أحلاما مزعجة، مقارنة بـ63 بالمئة للستيلتون، و56 بالمئة للشيدر، و40 بالمئة فقط للموزاريلا.
 
كما بينت الدراسة أن تناول الجبن قبل النوم تسبب في فقدان المشاركين لمعدل ساعة وسبع دقائق من النوم كل ليلة، مع فقدان النساء لنحو 5 دقائق نوم أكثر من الرجال في المتوسط.
 
تفسير النتائج
 
وفسرت اختصاصية التغذية أمي ألكسندر هذه الظاهرة بتركيبة الجبن الغذائية التي تحتوي على دهون مشبعة وبروتينات بطيئة الهضم ترفع حرارة الجسم، مما يعيق الوصول إلى مراحل النوم العميق.
 
وأضافت أن الجبن يحتوي على التيرامين الذي يحفز إطلاق النورأدرينالين، مما يزيد من نشاط الدماغ والقلب، وبالتالي يؤثر على شدة الأحلام والاستيقاظ خلال نوم حركة العين السريعة.
 
وأوضحت الدراسة أن الجبن المعتق مثل الشيدر والستيلتون يحتوي على مستويات عالية من التيرامين، بينما يحتوي الجبن الطازج مثل الموزاريلا على كميات أقل، مما يفسر انخفاض معدلات الكوابيس المرتبطة به.
 
في المقابل، وعكس نتائج هذه الدراسة، تشير دراسة سابقة أجراها المجلس البريطاني للجبن إلى أن تناول كمية صغيرة من الجبن قبل النوم قد يساعد على تحسين جودة النوم دون التسبب في كوابيس، حيث وجد أن 72 بالمئة من 200 متطوع تمتعوا بنوم جيد بعد تناول قطعة جبن قبل النوم بنصف ساعة، ولم يبلغ أي منهم عن كوابيس.
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