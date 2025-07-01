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هوجيتشا.. هوس ياباني جديد بديل لمشروب الماتشا

1
JULY
2025
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بعد الانتشار الرهيب لشاي الماتشا مؤخرا، بدأ مشروب جديد يظهر في الأفق. فقد بدأ مشروب هوجيتشا يجتذب مُحبي المشروبات الطبيعية حول العالم بنكهته الرقيقة ورائحته المُهدئة. وبحسب ما نشره موقع مجلة "سيتي" City السلوفينية، فإن مشروب هوجيتشا، أصله من اليابان، ولكنه يكتسب شعبية متزايدة في أماكن أخرى، كبديل أكثر دفئًا، وأقلّ كافيين، وأكثر دفئًا من القهوة الكلاسيكية أو الماتشا.
 
وهوجيتشا هو شاي أخضر ياباني، يُحمّص، وليس مُبخّرًا، على عكس الماتشا والسنشو الأكثر شهرة. وتُحوّل عملية التحميص أوراق وسيقان نبات الكاميليا الصينية إلى مزيج بنيّ اللون برائحة دخانية رقيقة.
 
يُضفي التحميص رائحة فريدة بلمسات من الكراميل والمكسرات ويُقلل بشكل كبير من محتوى الكافيين، مما يجعل الهوجيتشا مشروبًا مثاليًا لأوقات المساء أو لمن يرغبون في تجنب المنبهات.
 
مشروب هوجيتشا - مجلة سيتي
مشروب هوجيتشا - مجلة سيتي
وعند مزج الهوجيتشا مع الحليب، يُشكّل لاتيه الهوجيتشا. وعلى عكس لاتيه الماتشا، ذي النكهة النباتية الأكثر وضوحًا، يُضفي لاتيه الهوجيتشا نكهات دافئة وناعمة من الكاكاو والدخان والمكسرات. يُناسب العسل والفانيليا، وهو لذيذ ساخنًا أو مثلجًا.
 
طرق التحضير
ويمكن الاختيار بين طريقتين إما باستخدام مسحوق الهوجيتشا أو الأوراق التقليدية.
 
 
تشمل مكونات وصفة مسحوق الهوجيتشا:
* 1-2 غرام من مسحوق الهوجيتشا
* 100 مل من الماء الدافئ (حوالي 80 درجة مئوية)
* 200 مل من الحليب (حليب بقري أو نباتي)
* اختياري: عسل أو شراب القيقب أو فانيليا
 
طريقة التحضير:
1. يوضع مسحوق الهوجيتشا في كوب ويُخلط بالماء الدافئ حتى يصبح سائلاً ناعماً.
2. يتم تسخين الحليب على حدة مع التقليب.
3. بعد صبّ الحليب في الشاي يتم إضافة عسل حسب الرغبة.
 
 
أما وصفة أوراق الشاي الهوجيتشا فتشمل مكوناتها ما يلي:
* ملعقة صغيرة من أوراق الهوجيتشا
* 100 مل من الماء
* 200 مل من الحليب
* مُحليّ حسب الرغبة
 
طريقة التحضير:
1. يتم صبّ الماء الساخن على الأوراق ويُترك لمدة 3-5 دقائق.
2. ثم يتم تصفية المزيج في كوب.
3. يُضاف الحليب المُخفوق قبل التحلّية حسب الرغبة.
4. ويتم تقليب المزيج برفق.
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