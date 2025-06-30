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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول مشروبات الطاقة

30
JUNE
2025
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يشعر المستهلك عند تناوله مشروبات الطاقة بزيادة في النشاط والحيوية، لكن تقريرا، يحذر من تبعات خطيرة لاستهلاك هذه المنتجات على المدى الطويل.
 
وذكر تقرير لموقع "فيري ويل هيلث"، أن مشروبات الطاقة تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.
 
وتتكون مشروبات الطاقة من نسب مرتفعة من الكافيين، ما قد يؤثر على القلب، ويحدث خلل في خفقانه واضطراب في النظم القلبي، خصوصا لدى المستهلكين بكثرة لهذه المنتجات.
 
كما أن النسب العالية من الكافيين، ترفع ضغط الدم بعد أقل من ساعتين من تناول المشروب.
 
ويمكن أن تؤدي على المدى الطويل إلى مشاكل مثل السكتة القلبية، وتسارع ضربات القلب، والجلطات الحادة، والنوبات القلبية، واعتلال عضلة القلب.
 
الأرق والتوتر والقلق
 
النسبة المرتفعة من الكافيين التي تحتوي عليها هذه المشروبات، قد تكون لها تبعات على الصحة النفسية، كزيادة القلق واضطرابات في النوم.
 
واستهلاك هذه المواد بشكل مفرط وعلى المدى الطويل يسبب القلق، والتوتر، والتهيج، والاكتئاب، ويمكن أن يولد في حالات نادرة أفكار انتحارية.
 
 وحسب التقرير، عادة ما تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، ما يعزز احتمالية حدوث ارتفاع حاد ومفاجئ في نسبة السكر في الدم.
 
تؤدي النسب المرتفعة من الكافيين إلى كثرة التبول، ما يهدد بفقدان كمية كبيرة من السوائل في وقت قصير، وبالتالي خطر الإصابة بالجفاف.
 
كما أن هذه المشروبات، يمكن أن تضعف الكلى وتؤثر على كفاءتها في تنقية الدم من الفضلات.
 
تآكل مينا الأسنان
 
المينا هي الطبقة الصلبة التي تحمي الأسنان، وشرب هذه المنتجات بكثرة يؤدي إلى تآكل هذه الطبقة، ما يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان والحساسية.
 
على المدى القصير، يؤدي الكافيين إلى كثرة التبول والإسهال. وعلى المدى الطويل، قد يؤدي إلى تهيج المعدة والأمعاء، والغثيان.
 
اضطرابات في الهضم
 
من الأعراض المرتبطة بذلك: الانتفاخ، الغازات، والتهاب المعدة.
 
وقد يؤدي الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة إلى زيادة في الوزن، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية.
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