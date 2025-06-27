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تخفيف التوتر وتحسين المزاج.. فوائد كثيرة لشرب الماء الساخن بالصيف

27
JUNE
2025
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لا شك في أن شرب الماء خلال فصل الصيف أمر ضروري لمنع الجفاف، لكن دراسة حديثة كشفت جديداً.
 
فوائد كثيرة
إذ أوضحت النتائج أن شرب الماء الساخن بالصيف له فوائد كبيرة، وأكدت أن الصينيين يتمسكون بهذه العادة التراثية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
 
كما أوضحت الدراسة أن شرب الماء الساخن يحمل فوائد صحية تجعل البعض يحمل الترمس معه طوال اليوم لضمان توفره، خاصة في الأماكن التي لا تقدم ماء دافئاً.
 
وأضافت أنه يُعتقد أن الماء الدافئ يساعد في تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية، ما يسهم في تحسين عملية الهضم، والتخفيف من الانتفاخ، كذلك يساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل تراكم الغازات بعد العمليات الجراحية.
 
كذلك فإن شرب الماء الدافئ قد يكون أكثر فاعلية من البارد، خاصة بعد النشاط البدني أو في الأجواء الجافة، حيث يسهم في تجديد السوائل وتعزيز النشاط اليومي. كما أنه يوفر بخارا يساعد في فتح الجيوب الأنفية ويمكن له أن يهدئ التهاب الحلق.
 
أيضا يمكن للماء الساخن أن يعمل على توسيع الأوعية الدموية ما يعزز تدفق الدم ويقلل من توتر العضلات، وبعض الأبحاث تقول إن نقص الماء يؤثر سلبا على المزاج ووظائف الدماغ، في حين أن شرب الماء الساخن يمكن أن ينشطه.
 
أهمية كبرى
يذكر أن شرب الماء بكثرة في أوقات الصيف الجافة أمر هام جداً، فالمياه واحدة من الاحتياجات الأساسية اللازمة لحياة الإنسان، ولا يمكن للأعضاء الحيوية أن تعمل بدونها، وبالتالي من المهم أن تغذي جسمك باستمرار بالماء ، خاصة خلال أشهر الصيف الدافئة.
 
لذا تدعو الدراسات الطبية لشرب كميات مناسبة من الماء منعا من الجفاف.
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