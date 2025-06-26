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أبرزها العدس.. أطعمة ومشروبات يومية ترفع مستوى حمض اليوريك بالجسم

26
JUNE
2025
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يمكن أن تؤدي الوجبات التي تُشعر بالدفء إلى رفع مستوى حمض اليوريك في الجسم. ومن المعروف أن ارتفاع حمض اليوريك في الجسم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالنقرس وآلام المفاصل وحتى مشاكل الكلى إذا تُرك دون علاج.
 
وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، يُعتقد أن مجرد تجنب اللحوم كافٍ. ولكن الحقيقة أن الأمر أعمق من ذلك، وحتى خيارات الطعام اليومية الشائعة ربما تلعب دورًا في ذلك. تشمل قائمة الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن ترفع مستويات اليوريك أسيد في الجسم، كما يلي:
 
1- العدس
مع أن العدس غني بالبروتين والألياف، إلا أن بعض أنواعه تحتوي على مستويات متوسطة إلى عالية من البيورينات - وهي مركبات تتحلل إلى حمض اليوريك. ويمكن أن يؤثر تناول هذه العدس بانتظام وبكميات كبيرة على مستويات حمض اليوريك.
 
المشروم - آيستوكالمشروم - آيستوك
1 من 2
 
2- القرنبيط
على الرغم من فوائده، ينتمي القرنبيط إلى الفصيلة الصليبية، ويحتوي على نسبة معتدلة من البيورينات. تناوله يوميًا، وخاصةً بكميات كبيرة يمكن أن يُسهم في رفع مستويات اليوريك أسيد.
 
3- الفطر
يحتوي الفطر على مركبات غنية بالبيورينات، خاصةً عند طهيه في مرق حار أو تناوله بكثرة. تكمن المشكلة في الكمية والتكرار.
 
4- الفاصوليا الحمراء
على الرغم من أن الفاصولياء الحمراء، تحتوي على بروتين نباتي، إلا أنها تحتوي أيضًا على نسبة معتدلة من البيورينات، ويصعب هضمها، خاصةً عند طهيها مع بعض أنواع البهارات الثقيلة. بالنسبة لمن يُعاني من ارتفاع حمض اليوريك، ربما يُسبب تناول الفاصوليا الحمراء التهابًا.
 
السبانخ - آيستوكالسبانخ - آيستوك
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5- السبانخ
تتميز السبانخ بأنها صحية، ولكنها غنية بالأكسالات والبيورينات، مما قد يزيد من حمض اليوريك إذا تم تناوله بكميات كبيرة.
 
6- الحليب كامل الدسم
على الرغم من أن الحليب لا يحتوي على نسبة عالية من البيورينات، إلا أن منتجات الألبان كاملة الدسم قد تُعزز الالتهاب وتؤثر على مقاومة الأنسولين، مما يُسهم بشكل غير مباشر في تراكم حمض اليوريك.
 
يُقدم الحليب قليل الدسم أو اللبن الرائب جميع فوائد منتجات الألبان دون إضافة دهون زائدة. بل يُمكن أن يُساعد في تقليل حمض اليوريك عند تناوله باعتدال.
 
7- المشروبات المُحلاة
إن معظم المشروبات المُحلاة، وخاصةً تلك التي تحتوي على الفركتوز أو شراب الغلوكوز أو المُحليات الصناعية، تُساهم بشكل كبير في ارتفاع مستويات حمض اليوريك.
 
يتحلل الفركتوز في الجسم ويزيد من إنتاج حمض اليوريك، حتى لو لم يكن السكر واضحًا على الملصق.
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