living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منها الحليب.. 3 أطعمة قد يضرك تناولها على معدة فارغة

25
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يسعى كثيرون إلى تناول فطور صحي يمنحهم الطاقة والنشاط، لكن قد يغفلون عن أضرار بعض الأطعمة عند تناولها على معدة فارغة.
 
ربما اعتدت على فكرة أن كوب الحليب أو ثمرة فاكهة هي أفضل بداية لليوم، لكن هل هذا فعلاً من الخيارات المثالية؟
 
سنكشف لك في السطور التالية، عن أبرز 3 أطعمة يُنصح بتجنبها في الصباح، ونقدم لك بدائل صحية تمنحك طاقة حقيقية ليومك، حسب ما جاء في موقع " onlymyhealth" المعني بالصحة.
 
1. الحليب
قد يُفاجئك أن الحليب، الذي يُعدّ رمزًا للفطور الصحي، ليس دائمًا الخيار الأمثل صباحًا، يحذر التقرير قائلاً إن شرب الحليب العادي على معدة فارغة قد يسبب حموضة وثقلًا، وأحيانًا يساهم في تكوّن المخاط، رغم ما اعتدناه من أن الحليب يُقوّي الجسم، إلا أن البعض يعانون من اضطرابات هضمية بعد تناوله مباشرة في الصباح.
 
البديل الأفضل:
 
تناول الحليب كجزء من وجبة متكاملة، مثل مزجه بالشوفان أو مع حفنة من المكسرات المنقوعة، كما يُفضّل تناوله بعد الإفطار، لتقليل الحموضة وتعزيز الهضم.
 
2. الفاكهة
رغم شهرتها كخيار صحي، إلا أن تناول الفاكهة على معدة فارغة قد لا يكون أمرا جيدا لجهازك الهضمي، فالفواكه تحتوي على فركتوز وألياف قد تسبب انتفاخًا وغازات، وأحيانًا إسهالًا، خاصة إذا تم تناولها بمفردها، كما أن السكريات الطبيعية قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في الأنسولين، يعقبه شعور بالجوع بعد وقت قصير.
 
البديل الأفضل:
 
اجعل الفاكهة جزءًا من وجبة متوازنة، تناولها مع الزبادي أو المكسرات لتبطئ امتصاص السكر وتمنحك طاقة مستدامة.
 
3. القهوة السوداء
بالنسبة للكثيرين، لا يبدأ الصباح بدون فنجان قهوة، لكن القهوة السوداء، على معدة خاوية، قد تضر بجهازك الهضمي، القهوة السوداء قد تؤدي إلى ارتجاع حمضي، وتحفّز المعدة على إفراز أحماض زائدة، مما قد يُسبب توترًا أو ارتعاشًا.
 
البديل الأفضل:
 
تناول بعض اللوز المنقوع قبل القهوة، أو أضف لها القليل من الحليب أو البروتين، ذلك يُقلل من تأثير الكافيين الحاد، ويُساعد على تنظيم إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.
 
لماذا نهتم بوجبة الفطور؟
الطعام الذي تتناوله في الصباح يؤثر على حالتك الجسدية والمزاجية طوال اليوم، فبعض الأطعمة تُجهد المعدة وتؤدي إلى اضطرابات هضمية أو شعور مبكر بالجوع، لكن بتغييرات بسيطة في روتينك الصباحي، يمكنك أن تبدأ يومك بخفة ونشاط.
 
وإليك فيما يلي بعض البدائل الصحية والمشبعة في آن واحد:
 
الشوفان بالحليب والمكسرات: مصدر رائع للألياف والبروتين والدهون الصحية.
 
زبادي مع الفواكه والبذور: يحتوي على البروبيوتيك ويساعد على توازن السكريات.
 
اللوز أو الجوز المنقوع: خفيف على المعدة وغني بالعناصر الغذائية.
 
البيض مع خبز الحبوب الكاملة: يمنحك شعورًا بالشبع لفترة طويلة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout