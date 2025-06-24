7 طرق للحفاظ على صفاء الذهن.. تعرفوا عليها

A + A -

يمر كثير من الناس بلحظات من النسيان، لكن يمكن أن تساعد بعض العادات البسيطة في الحفاظ على صفاء الذهن مع التقدم في السن.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشره موقع NDTV، فإن الطرق التالية تعتبر من بين الأفضل لزيادة حدة التركيز وتحسين الحالة المزاجية:

1. قسط كافٍ من النوم

إن الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري، لأنه يسمح للدماغ بإعادة شحن طاقته وتحسين الذاكرة.

2. تعلم لغة جديدة

يُحفز تعلم لغة جديدة الدماغ ويساعد في بناء مسارات عصبية جديدة.

3. ممارسة التأمل

يُهدئ التأمل العقل ويُقلل التوتر، مما يُفيد وظائف الدماغ بشكل عام.

4. هواية جديدة

يُحفز العزف على آلة موسيقية أو ممارسة هواية جديدة النشاط الذهني.

5. تمارين رياضية بانتظام

تُعزز ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُعزز الذاكرة والتركيز.

6. التحكم في التوتر

إن التركيز على التحكم في التوتر بفعالية يمنع الإرهاق الذهني ويحمي الصحة الإدراكية.

7. اليقظة الذهنية

وتُساعد ممارسة اليقظة الذهنية على تحسين الانتباه والتوازن العاطفي.