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أدوية شائعة قد تهدد سلامة بشرتك صيفا

20
JUNE
2025
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يحذّر خبراء في الصحة من أن بعض الأدوية اليومية، التي يتناولها الملايين، قد تجعل البشرة أكثر عرضة للتلف عند التعرض للشمس، ما يضاعف احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.
 
وتوضح الصيدلانية، ثورون جوفيند، أن بعض الأدوية تسبب تفاعل الجلد بشكل غير طبيعي مع الأشعة فوق البنفسجية، في حالة تُعرف باسم "الحساسية الضوئية". وهذه التفاعلات تنقسم إلى نوعين:
 
السمية الضوئية: حيث يمتص الدواء الأشعة ويتحول إلى مركب كيميائي يتلف خلايا الجلد.
 
التحسس الضوئي المناعي: عندما تغيّر الأشعة تركيب الدواء، فيتعامل معه الجسم كتهديد، ما يؤدي إلى التهابات وطفح جلدي.
 
وفيما يلي 5 أدوية شائعة تعرض بشرتك للخطر في فصل الصيف:
 
إيبوبروفين: يُستخدم على نطاق واسع كمسكن، لكنه قد يسبب تفاعلات ضوئية خاصة عند تناوله بجرعات عالية أو مع التعرض للشمس، ما يؤدي لاحمرار أو التهابات في الجلد.
 
المضادات الحيوية: تعرف أدوية مثل "دوكسيسيكلين" و"سيبروفلوكساسين" بقدرتها على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، ما يزيد من احتمال الإصابة بالحروق الشمسية والطفح الجلدي. وينصح بتقليل التعرض للشمس أثناء تناولها.
 
مضادات الاكتئاب (خاصة سيرترالين): ينتمي إلى مجموعة SSRIs ويزيد من حساسية الجلد تجاه الشمس، ما يؤدي إلى حكة واحمرار أو حتى بثور، حتى مع تعرض خفيف.
 
الستاتينات: يأخذها ملايين الأشخاص لخفض الكوليسترول. ورغم أن التحسس الضوئي ليس شائعا جدا معها، إلا أنه قد يحدث لدى بعض المرضى.
 
العلاج الهرموني البديل (HRT): رغم أن الإستروجين يقوي الجلد، إلا أن دراسات متعددة — أبرزها تحليل شمل أكثر من 2.6 مليون امرأة — وجدت صلة بينه وبين ارتفاع خطر سرطان الجلد، خصوصا مع الاستخدام الطويل.
 
- نصائح وقائية أساسية
استخدام واقي شمس بعامل حماية SPF 30 أو أعلى، يوميا.
 
ارتداء ملابس واقية وقبعات عند الخروج في النهار.
 
تجنب التعرض المباشر للشمس بين الساعة 11 صباحا و3 مساء.
 
مراجعة نشرات الأدوية واستشارة الصيدلي إذا شعرت بأي آثار غير معتادة.
 
لا تتوقف عن أي دواء موصوف دون استشارة الطبيب.
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