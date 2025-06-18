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أطعمة تزداد فائدتها عند تبريدها

18
JUNE
2025
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أظهرت أبحاث غذائية أن تبريد بعض الأطعمة بعد طهيها قد يزيد من قيمتها الغذائية، خاصة من خلال تعزيز محتواها من "النشا المقاوم".
 
ويعرف "النشا المقاوم" بأنه نوع من الكربوهيدرات يُهضم ببطء ويساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم.
 
ووفقا لموقع Health.com، إليكم قائمة بثمانية أطعمة شائعة تصبح أكثر فائدة عند تبريدها:
 
1. الأرز الأبيض
عند تبريده بعد الطهي، يتحول جزء من النشويات الموجودة فيه إلى نشا مقاوم، ما يفيد صحة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. ويمكن استخدامه في أطباق باردة مثل سوشي السلطعون أو سلطات الأرز مع الخضار.
 
2. الشوفان المبرد
عُرف بـ"الشوفان الليلي"، ويُحضّر بنقعه في الحليب أو بدائله مع مكونات أخرى مثل الفواكه والمكسرات، ثم يُترك في الثلاجة لعدة ساعات. وهذه الطريقة تنتج نشا مقاوما مفيدا لصحة الأمعاء.
 
3. البطاطا المبردة
بعد سلقها أو خبزها، يؤدي تبريد البطاطس إلى زيادة محتواها من النشا المقاوم، ما يعزز فائدتها في التحكم بسكر الدم. ويمكن تناولها في شكل سلطة بطاطا صحية مع الزبادي اليوناني.
 
4. الشبت
بحسب دراسة نُشرت في مجلة Antioxidants، يزيد التبريد من مضادات الأكسدة (الأحماض الفينولية) في الشبت، ما يعزز خصائصه الوقائية ضد الأمراض المزمنة.
 
5. المعكرونة
تنتج المعكرونة المطبوخة والمبردة نشا مقاوما أيضا، وتعد خيارا مثاليا لسلطات المعكرونة الباردة المليئة بالخضار.
 
6. الشعير
يشكّل الشعير المبرد مصدرا جيدا للنشا المقاوم، ويمكن استخدامه كقاعدة لسلطات مغذية أو كطبق جانبي بديل للأرز.
 
7. الفاصوليا
تزداد فائدة الفاصوليا عند تبريدها، حيث تصبح غنية بالنشا المقاوم إلى جانب البروتين والألياف. ويمكن إضافتها للسلطات أو تناولها كوجبة خفيفة.
 
8. الخبز المبرد
عند حفظ الخبز الطازج في الثلاجة لمدة أسبوع تقريبا، يزداد محتواه من النشا المقاوم. ويمكن استخدامه لتحضير شطائر باردة صحية.
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