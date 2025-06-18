دراسة تظهر خطر العمل الليلي على صحة النساء

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أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة مانشستر البريطانية أن النساء اللواتي يعملن في مناوبات ليلية قد يتعرضن لمضاعفات صحية خطيرة.

وأشارت مجلة ERJ Open Research إلى أن العلماء في الجامعة وخلال الدراسة التي أجروها قاموا بتحليل بيانات 274 ألف شخص عامل، تم الحصول عليها من البنك الحيوي البريطاني، وبينت دراستهم أن النساء اللواتي يعملن في نوبات ليلية أكثر عرضة للإصابة بالربو من المتوسط إلى الشديد مقارنة بمن يعملن خلال النهار فقط.

وخلال الدراسة قام الباحثون بتقسيم بيانات الأشخاص تبعا لجدول عملهم إلى ثلاث فئات، أشخاص يعملون في نوبات نهارية فقط، وأشخاص يعملون في نوبات ليلية، وأشخاص لديهم جدول عمل مختلط ما بين الليل والنهار، وكان من بين الأشخاص الذين تم دراسة حالاتهم نسبة 5.3% مصابين بالربو العادي، فيما عانى 1.9% من أمراض الربو المزمنة التي تحتاج للاستخدام المستمر للبخاخات العلاجية والمضادة للحساسية.

أظهرت نتائج التحليلات أن النساء اللواتي يعملن في نوبات ليلية أو مختلطة ما بين النهار والليل، يواجهن خطرا أعلى بنسبة تصل إلى 50% للإصابة بالربو المتوسط أو الشديد مقارنة بنظيراتهن العاملات في نوبات نهارية فقط، فيما لم تلاحظ عند الرجال نفس هذه العلاقة بين العمل الليلي وارتفاع خطر الإصابة بالربو.

وأشار الباحثون أن طبيعة دراستهم التي اعتمدت على الملاحظة وتحليل البيانات لا تسمح لهم بتحديد علاقة سببية مباشرة بين العمل الليلي والإصابة بالربو، ولكن من المحتمل أن نوبات العمل الليلي قد يكون لها تأثير على التوازن الهرموني في الجسم، مما قد يساهم في تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو، خاصة لدى النساء.