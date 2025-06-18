القهوة والسكر.. كيف تؤثر إضافاتك على فوائد مشروبك المفضل؟

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أكدت دراسة حديثة، أجرتها جامعة Tufts في بوسطن، أن شرب القهوة يقلل من خطر الوفاة، خصوصا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدت الدراسة أن تناول فنجان أو فنجانين من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميا يرتبط بانخفاض احتمال الوفاة من جميع الأسباب بنسبة ملحوظة.

وحلل فريق البحث بيانات نحو 46 ألف بالغ من مسح وطني للصحة والتغذية، جُمعت بين عامي 1999 و2018، حيث ثبت أن القهوة السوداء والقهوة منخفضة السكر والدهون المشبعة تقلل خطر الوفاة بنسبة 14%. أما القهوة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون المشبعة، فلم تُظهر هذه الفائدة.

وأوضحت الدراسة أن شرب فنجان واحد من القهوة يوميا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 16%. ولم تُلاحظ فوائد إضافية عند تجاوز ثلاثة فناجين يوميا، بل ضعف الارتباط بين القهوة وخفض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تجاوز هذا الحد.

وأشارت الباحثة فانغ فانغ تشانغ، إلى أن فوائد القهوة قد تُعزى لمركباتها النشطة بيولوجيا، لكن إضافة السكر والدهون المشبعة قد تقلل من هذه الفوائد، مشددة على أهمية فهم تأثير القهوة على الصحة نظرا لشعبيتها الكبيرة.

وبيّنت الباحثة الرئيسية، بينجي تشو، أن دراستهم تعد من أوائل الدراسات التي تأخذ في الاعتبار تأثير إضافات القهوة على الصحة، مؤكدة توافق النتائج مع الإرشادات الغذائية التي تنصح بتقليل السكر والدهون المشبعة.

كما تدعم هذه النتائج دراسات سابقة أظهرت أن شرب قهوة الصباح يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب.