العلم يؤكد.. عادتان غذائيتان تساعدان على إنقاص الوزن

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توصلت دراسة، استمرت خمس سنوات، وشملت أكثر من 7000 مشارك في منتصف العمر، إلى أن الصيام لفترة أطول ليلًا مع البدء بتناول الإفطار في وقت مبكر، يساعد في إنقاص الوزن ويمنح مؤشر كتلة جسم أقل، وفقًا لما نشره موقع Science Alert.

التوقيت أهم مما تظن

ولا يقتصر الحفاظ على وزن صحي على ما تأكله فحسب، بل ربما يتعلق أيضًا بوقت تناول الطعام، حيث تشير دراسة بحثية إلى أن عادتين يوميتين ترتبطان بوزن صحي للجسم مع مرور الوقت، هما تحديدًا تناول الفطور مبكرًا وتمديد فترة الصيام ليلًا.

جاءت هذه النتائج من بحث نُشر في الدورية الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني، بقيادة معهد برشلونة للصحة العالمية ISGlobal، بدعم من مؤسسة "لا كايكسا".

أجاب المشاركون في الدراسة على أسئلة مفصلة حول نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم وأوقات وجباتهم وقياسات أجسامهم. وبعد خمس سنوات، عاد أكثر من 3000 مشارك في الدراسة للمتابعة وتقديم معلومات وقياسات صحية محدثة.

الساعة البيولوجية

أوضحت لوسيانا بونس-موزو، الباحثة في ISGlobal وقت الدراسة والتي تعمل حاليًا في كلية IESE للأعمال، أن "نتائج الدراسة تشير، بما يتماشى مع دراسات حديثة أخرى، إلى أن تمديد فترة الصيام الليلي يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي إذا اقترن بعشاء مبكر وفطور مبكر.

وربما يتماشى تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم بشكل أكبر مع الإيقاعات اليومية، ويسمح بحرق أفضل للسعرات الحرارية وتنظيم الشهية، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي. ولكن من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات قاطعة، لذا سيتعين انتظار أدلة أكثر دقة قبل إصدار التوصيات".

عندما نظر الباحثون في البيانات حسب الجنس، وجدوا اختلافات ملحوظة. في المتوسط، كان مؤشر كتلة الجسم لدى النساء أقل من الرجال، وكانوا أكثر ميلًا لاتباع النظام الغذائي المتوسطي. كما أنهم يميلون إلى تحمل مسؤوليات منزلية أو رعاية أكبر. ولكن أفادت النساء أيضًا بتدهور صحتهن النفسية بشكل عام.

علامات التحذير

استخدم فريق الباحثين تقنية إحصائية تُسمى "التحليل العنقودي" لتجميع الأفراد ذوي الخصائص المتشابهة. من نتائج هذا التحليل، لفت انتباه الباحثين مجموعة صغيرة من الرجال الذين كانت وجبتهم الأولى في اليوم بعد الساعة 2:00 ظهرًا، والذين صاموا في المتوسط لمدة 17 ساعة.

وبالمقارنة مع بقية الرجال، كانت هذه المجموعة تميل إلى اتباع أنماط حياة أقل صحة (أكثر عرضة للتدخين وقلة النشاط البدني وقلة الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي)، وكانت مستويات تحصيلهم العلمي أقل، وكانوا أكثر عرضة للبطالة. ولم تُلاحظ هذه الأنماط لدى أي مجموعة من النساء.

عادة غير فعالة تمامًا

تقول كاميل لاسال، الباحثة في ISGlobal ومشاركة رئيسية في الدراسة، إن "هناك طرقا مختلفة لممارسة ما يُعرف بـ"الصيام المتقطع"، وتتعلق الدراسة بإحداها، وهي الصيام الليلي. ما تم ملاحظته في مجموعة فرعية من الرجال الذين يمارسون الصيام المتقطع بتخطي وجبة الفطور هو أن هذه الممارسة لا تؤثر على وزن الجسم. وقد أظهرت دراسات تدخلية أخرى أجريت على مشاركين يعانون من السمنة أن هذه التكتيكات ليست أكثر فعالية من تقليل السعرات الحرارية في إنقاص وزن الجسم على المدى الطويل".

التغذية الزمنية: آفاق جديدة

تشير آنا بالومار كروس، الباحثة في ISGlobal وقت الدراسة، وتعمل حاليًا في IDIAP جوردي جول، إن الدراسة تعد "جزءًا من مجال بحثي ناشئ يُعرف بـ"التغذية الزمنية"، والذي لا يركز فقط على تحليل ما يتم تناوله من طعام، بل أيضًا على أوقات اليوم وعدد مرات تناول الطعام". وتضيف كروس أن البحث "يرتكز على معرفة أن أنماط تناول الطعام غير المعتادة والتي يمكن أن تتعارض مع النظام اليومي، وهو مجموعة الساعات الداخلية التي تنظم دورات الليل والنهار والعمليات الفسيولوجية التي تصاحبها".

فوائد صحية أوسع

وتُشكل هذه الدراسة استمرارًا لسلسلة أبحاث ISGlobal حول التغذية الزمنية، والتي نشرت في السنوات الأخيرة دراستين أخريين بنتائج في الاتجاه نفسه.

وفي هاتين الدراستين، لوحظ أن تناول العشاء والفطور مبكرًا يرتبط، على التوالي، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني.