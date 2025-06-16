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5 أطعمة تساعد على تنظيم ضغط الدم لقلب صحي

16
JUNE
2025
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للحفاظ على صحة القلب وضبط ضغط الدم، يمكن أن يكمن السر في المطبخ الذي يزخر بالعديد من الأطعمة التي قد تساعد على تحقيق تلك الغاية.
 
ووفق صحيفة Times of India، سواء كان الشخص من محبي الوجبات الخفيفة الحارة أو من محبي النكهة اللاذعة للمكونات التقليدية، فإن الأطعمة الخمسة التالية يجب أن تكون ضمن خياراته:
 
1. حمص حار
إن الحمص الحار، الذي يُعرف أيضاً باسم السوندال، صحي للقلب. إذ من المعروف أن الحمص غني بالألياف والبوتاسيوم، وهما مكونان أساسيان يساعدان على توازن ضغط الدم. كما أن الحمص قليل الدسم بطبيعته وغني بالبروتين النباتي، ما يجعله مثالياً لصحة القلب. وعند مزجه مع الكركم وبذور الخردل وقليل من حرارة الفلفل الحار، يصبح السوندال متعة لا تقاوم.
 
2. أشواغاندا
تُعرف الأشواغاندا غالباً باسم "الجينسنغ الهندي"، وتقدم فوائد صحية مثبتة للقلب. فهي معروفة بخصائصها المخففة للتوتر. ومن خلال السيطرة على التوتر بشكل أفضل، يميل ضغط الدم إلى البقاء ضمن نطاق صحي. إذ تساعد الأشواغاندا على تنظيم مستويات الكورتيزول، مما يبقي على مستويات القلق تحت السيطرة. كما ترتبط الأشواغاندا بتحسين الصحة العامة وتوازن الجسم، لذلك يجب تناولها باعتدال.
 
3. أملا
يعد عنب الثعلب الهندي، الذي يشتهر باسم أملا، مصدراً طبيعياً لفيتامين C. كما أنها ثمرة صغيرة لاذعة معززة للمناعة ورائعة للأوعية الدموية. وبفضل غنى أملا بمضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للالتهابات، تساعد على الحفاظ على تدفق دم صحي في جميع أنحاء الجسم. ومن خلال خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، تعمل الأملا بهدوء في الخلفية لدعم صحة القلب. ويمكن تناولها نيئة أو كعصير أو ممزوجة بصلصة.
 
4. التمر الهندي
يعتبر طعم التمر الهندي الحلو والحامض كافياً لتنشيط براعم التذوق، وهو مفيد أيضاً للقلب. كما أنها فاكهة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان بالتحكم في ضغط الدم. كذلك يُعرف عنها أنها تخفض الكوليسترول وتعزز الدورة الدموية. لذا، سواء تم إضافة التمر الهندي إلى الكاري أو تناوله كمشروب بارد، فإنه يساعد القلب. ويرى الخبراء أنه من الأفضل مزج التمر الهندي مع عصير الزنجبيل لمزيد من الفعالية.
 
5. أوراق الكاري
هي أوراق خضراء صغيرة مفيدة بشكل مدهش للقلب. كما أن أوراق الكاري غنية بمضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار. إضافة إلى ذلك هي غنية بالألياف، التي تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق تحسين تدفقه. ويمكن إضافتها إلى الوجبات أو لتحضير الشاي بها بهدف تعزيز صحة القلب. فضلاً عن أنها تساعد الجسم على تنظيف نفسه بشكل طبيعي وتدعم الدورة الدموية الجيدة.
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