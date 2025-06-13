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الأعراض الرئيسية لأمراض البنكرياس

13
JUNE
2025
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تظهر أعراض مختلفة لأمراض البنكرياس، ولكن العلامة الرئيسية لوجود مشكلات في البنكرياس هي ألم شديد في الجزء العلوي من البطن الذي قد يمتد إلى الظهر.
 
ووفقا للدكتور يفغيني بيلوسوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، غالبا ما يشتد الألم في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام، وقد يكون مستمرا أو دوريا. وتشمل الأعراض المميزة الأخرى الغثيان والتقيؤ، وتغيرات في طبيعة البراز، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن غير المبرر.
 
ويقول: "قد يشير البراز الدهني أو فاتح اللون أو ذو الرائحة الكريهة إلى نقص في إنزيمات البنكرياس".
 
ويلفت الطبيب الانتباه إلى علامات مقلقة مثل اصفرار الجلد والأغشية المخاطية، بالإضافة إلى الضعف العام والإرهاق. أما اليرقان فقد يشير إلى انسداد في القنوات الصفراوية، الذي يرتبط أحيانا بأمراض البنكرياس.
 
ووفقا له، من بين عوامل الخطر الرئيسية، الإفراط في تناول الكحول، والتدخين، والسمنة، وسوء التغذية.
 
ويقول: "يزيد الاستعداد الوراثي والأمراض المصاحبة، مثل داء السكري، بشكل كبير من احتمال الإصابة بأمراض البنكرياس".
 
ويحذر بيلوسوف من اللجوء إلى طرق العلاج الشعبية. ولكن بعض أنواع شاي الأعشاب وتغيرات في النظام الغذائي، بعد استشارة الطبيب، يمكن أن تضاف إلى العلاج الأساسي.
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