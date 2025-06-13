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متلازمة الأرز المقلي.. السم الخفي الذي قد يقتلك

13
JUNE
2025
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في ظل عاداتنا اليومية، كثير منا يطلب طعاما جاهزا ويتركه على الطاولة ثم يعاود تناوله في اليوم التالي، خاصة أطباق مثل البيتزا التي لا تخلو من متعتها حتى بعد أن تبرد. ومع ذلك، هناك أطعمة يجب الحذر الشديد عند تخزينها، وعلى رأسها الأرز والمعكرونة.
 
 
تشير دراسات وأطباء إلى أن ترك الأرز والمعكرونة خارج الثلاجة لفترة طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بسبب تسمم غذائي يُعرف بـ"متلازمة الأرز المقلي". وفق موقع "LADbible Group" البريطاني.
 
وينتج هذا التسمم عن بكتيريا Bacillus cereus التي تنتشر في البيئة، وتتكاثر بسرعة في الأرز والمعكرونة المطبوخة التي لم تُخزن بطريقة سليمة.
 
تتضمن أعراض هذه المتلازمة الإسهال والتقيؤ، وقد يظهر أحدهما فقط في بعض الحالات. ورغم أن غالبية الحالات ليست مميتة، فإن هناك حالات موثقة لوفاة، منها وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا في 2008 نتيجة لهذا التسمم.
 
ويؤكد طبيب على إنستغرام، يدعى drjoe_md، على أهمية عدم ترك الأرز أو المعكرونة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، مع توصيات لتخزين الطعام بشكل آمن مثل وضع بقايا الطعام في أوعية مغلقة وإعادة تسخينها جيدًا قبل تناولها.
 
 
نصائح لتجنب التسمم الغذائي:
 
خزّن الأرز والمعكرونة في مكان بارد وجاف.
اغسل يديك بالصابون قبل وبعد تحضير الطعام.
تأكد من أن الطعام مطهو جيدًا.
لا تترك الطعام ليبرد لأكثر من ساعتين.
أعد تسخين الطعام بشكل كامل.
خزّن بقايا الطعام في وعاء مغلق بإحكام.
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