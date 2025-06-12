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حالات انتحار أطفال.. تقرير مقلق عن تأثير وسائل التواصل

12
JUNE
2025
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وصلت أزمة الصحة النفسية للأطفال إلى نقطة حرجة، تفاقمت بسبب "التوسع غير المنضبط" لوسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أظهر تقرير صادر عن منظمة "كيدز رايتس" لحقوق الطفل، الأربعاء.
 
وبيّنت البحوث التي أجرتها المنظمة التي تتخذ مقراً في أمستردام وجامعة إيراسموس في روتردام، أن أكثر من 14% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً حول العالم يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، بمتوسط معدل انتحار عالمي يبلغ 6 حالات لكل 100 ألف شخص في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً.
 
"علاقة مقلقة"
كما أشارت "كيدز رايتس"، في تقريرها لعام 2025، إلى وجود "علاقة مقلقة" بين تدهور الصحة النفسية للأطفال وما تصفه المنظمة بالاستخدام "الإشكالي" لوسائل التواصل، وتحديداً "الاستخدام القهري والإدماني لها"، والذي يؤثر سلباً على الأداء اليومي للمستخدمين.
 
ويمثل نقص البيانات المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال مشكلة رئيسية، حسب التقرير، كما يكشف عن "حاجة ملحة" إلى اتخاذ إجراءات منسقة لمعالجة التأثير الضار للبيئة الرقمية على الأطفال والمراهقين.
 
كذلك يشير التقرير إلى اختلافات إقليمية كبيرة، حيث تعد أوروبا المنطقة الأكثر عرضة لخطر الاستخدام الإشكالي لوسائل التواصل بين المراهقين في سن الثالثة عشرة، بنسبة 13%، ويُسجل فيها الإدمان الرقمي بين المراهقين في سن الخامسة عشرة مستوى "غير مسبوق"، إذ يتواصل 39% منهم باستمرار مع أصدقائهم عبر هذه المنصات.
 
"جرس إنذار"
من جهته، قال مؤسس منظمة "كيدز رايتس" ورئيسها مارك دولارت في بيان، إن "تقرير هذا العام يعد بمثابة جرس إنذار لا يمكننا تجاهله بعد الآن".
 
وأضاف دولارت: "لقد وصلت أزمة الصحة النفسية و/أو الرفاه لأطفالنا إلى نقطة تحول، تفاقمت بسبب التوسع غير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي التي تعطي الأولوية للتفاعل على سلامة الأطفال"، حسب فرانس برس.
 
كما أردف أن "ثمة حكومات تكافح لاحتواء أزمة رقمية تعيد صوغ الطفولة جذرياً"، داعياً إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الأطفال على "أرباح الشركات".
 
كذلك خلص إلى أن "المراهقة سلطت الضوء على المخاوف العالمية بشأن تصوير الأطفال وحمايتهم على المنصات الرقمية - لكننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات، وليس مجرد إثارة الغضب".
 
ويُقيّم مؤشر "حقوق الأطفال" السنوي الذي تصدره المنظمة، التزام 194 دولة بحقوق الطفل ومدى سعي الدول لتحسين الوضع على هذا الصعيد.
 
أتى ذلك فيما اقترحت اليونان، الأسبوع الماضي، بدعم من فرنسا وإسبانيا، خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ، تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها المسببة للإدمان.
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