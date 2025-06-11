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عقار علاج مناعي يسجل نتائج واعدة بمحاربة سرطان القولون

11
JUNE
2025
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بينما يسجل مرض السرطان إصابات سنويا على مستوى العالم، لا تتوقف الدراسات الطبية لإيجاد حل وعلاج.
 
عقار علاج مناعي
فقد أوضحت بيانات من تجربة لعقار العلاج المناعي (تيسينتريك) الذي تنتجه شركة روش عُرضت خلال اجتماع طبي عقد مؤخرا أن إضافته إلى العلاج الكيمياوي بعد الجراحة لدى بعض المرضى الذين انتشر سرطان القولون لديهم إلى الغدد الليمفاوية أدى إلى انخفاض احتمالات عودة المرض والوفاة 50% مقارنة بالعلاج الكيمياوي وحده.
 
جاء هذا بعدما عانى المرضى المشاركون في الدراسة من أورام تنشأ بسبب خلل وراثي يعرف باسم خلل إصلاح عدم التطابق في الحمض النووي.
 
وأوضحوا أن نحو 15 بالمئة يعانون من مرضى سرطان القولون من أورام مع هذا النوع ولا تستجيب حالاتهم للعلاج الكيماوي بشكل جيد.
 
سرطان القولون - آيستوك
 
بدوره، أفاد فرانك سينيكروب الطبيب في مايو كلينيك بولاية مينيسوتا الذي قاد الدراسة في بيان، أن نتائج الدراسة تمثل تقدما كبيرا في العلاج المساعد للمرحلة الثالثة من سرطان القولون المرتبط بخلل إصلاح عدم التطابق في الحمض النووي، وفقا لوكالة "رويترز".
 
كما شدد على أنها ستغير الآن علاج هذا النوع من السرطان، لافتا إلى أنه تم عرض البيانات خلال اجتماع الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريرية الذي اختُتم في وقت سابق هذا الأسبوع.
 
وشملت الدراسة 712 مصابا بسرطان القولون المرتبط بخلل إصلاح عدم التطابق في الحمض النووي في المرحلة الثالثة خضعوا لجراحات إزالة الأورام وكانت لديهم خلايا سرطانية في الغدد الليمفاوية.
 
حتى لدى المرضى الأكبر سنا
يشار إلى أن نصف المشاركين في الدراسة تلقوات علاجا كيمياويا مع تيسينتريك، الذي ينشط الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية والقضاء عليها، لستة أشهر تلاها العلاج المناعي وحده لستة أشهر أخرى.
 
في حين تلقى النصف الآخر من المرضى علاجا كيمياويا لمدة 12 شهرا.
 
ولوحظت فائدة تيسينتريك حتى لدى المرضى الأكبر سنا والمرضى الأكثر عرضة لمخاطر كبيرة.
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