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تناول الشوكولاتة مع الشاي مفيد للقلب.. ويخفض ضغط الدم

11
JUNE
2025
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أفادت دراسة جديدة أن تناول الشوكولاتة وشرب الشاي معاً قد يكون مفيداً لصحة القلب والأوعية الدموية، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.
 
وبحسب الدراسة التي نُشرت مؤخراً في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، فإن مركبات طبيعية تُعرف باسم "فلافان 3 أولز"، موجودة في الشوكولاته والشاي، يمكن أن تُساعد في خفض ضغط الدم، وفق ما ذكره موقع "verywellhealth" الطبي.
 
ومركب "فلافان 3 أولز" موجود في أطعمة أخرى إلى جانب الشاي والشوكولاتة، مثل العنب والتفاح.
 
من جانبه، قال كريستيان هايس، زميل الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا وزميل الكلية الملكية للأطباء وأستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة Surrey البريطانية وأحد مؤلفي الدراسة: "لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم كان مقدار انخفاض الضغط (بسبب مركبات الفلافان) مماثلاً لما هو متوقع من حبوب خفض ضغط الدم".
 
وأضاف هايس أنه على النقيض من ذلك فإنه "عند الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، لم يكن هناك سوى انخفاض طفيف للغاية في ضغط الدم".
 
شوكولاتة داكنة.. أو تفاح وعنب وكمثرى
كما بين هايس أن متوسط جرعة "فلافان 3 أولز" التي تناولها المشاركون في الدراسة كانت نحو 500 إلى 600 ملليغرام يومياً.
 
وأضاف أنه يمكن تحقيق ذلك بتناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي، أو حصة أو حصتين من الشوكولاته الداكنة، أو ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو، أو تفاحتين إلى ثلاث تفاحات، أو مزيج من كميات أقل من هذه العناصر مع فواكه أخرى مثل العنب والكمثرى والتوت.
 
كما قال كيفن بارك، اختصاصي التغذية المُعتمد في كلية Keck الطبية بجامعة جنوب كاليفورنيا، "دمج الأطعمة الغنية بـ(فلافان 3 أولز) في نظام غذائي متوازن قد يُحقق فوائد كبيرة ويُحسّن ضغط الدم".
 
8 أسابيع
وقال بارك: "لتحسن ضغط دمك، يتطلب ذلك تناول الشوكولاته أو الشاي لفترة استهلاك طويلة نسبياً، نحو أربعة إلى ثمانية أسابيع، وفقاً للدراسة".
 
يذكر أن الدراسة راجعت بيانات 5205 أشخاص، منهم من يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري ومنهم أشخاص أصحاء. ووجد الباحثون أن مركبات "فلافان 3 أولز" مفيدة في خفض ضغط الدم.
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