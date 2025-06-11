9 أطعمة تساعد على التمتع بحياة صحية خالية من الأمراض

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يساعد تزويد جسم الإنسان بالعناصر الغذائية المناسبة على التمتع بحياة صحية، خالية من الأمراض المزمنة.

وهناك بعض الأطعمة غنيّة بمركبات تدعم صحة الخلايا وتُحارب آثار الشيخوخة وقد تساهم في إطالة العمر، بحسب ما نشره موقع Real Simple:

1. الكيمتشي

هو مخلل كوري تقليدي يتم تناوله كطبق جانبي مع الوجبات الرئيسية، مصنوع من خضراوات مثل الملفوف أو الفجل، مع إضافة التوابل مثل الثوم والفلفل الحار والزنجبيل. فإلى جانب محتواه العالي من البروبيوتيك، يحتوي الكيمتشي على مضادات الأكسدة والألياف ومزيج من العناصر الغذائية الرئيسية مثل فيتاميني A وC، بالإضافة إلى معادن مثل الحديد والبوتاسيوم.

في هذا الشأن قالت أخصائية التغذية لينا باكوفيتش، الحاصلة على ماجستير العلوم، إنه يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الالتهاب وتقوية المناعة، وحتى التأثير على المزاج.

وأضافت "تُساعد مضادات الأكسدة وفيتاميني A وC في الكيمتشي على مُقاومة الإجهاد التأكسدي، مما يُساعد في الوقاية من الأمراض المُزمنة، وبالتالي يُساهم في إطالة العمر".

2. مسحوق الكركم

ربطت الأبحاث بين تناول الكركمين بانتظام، ومجموعة من الفوائد الصحية المذهلة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، حيث يمكن أن يُساعد الكركمين في إدارة أو حتى الوقاية من حالات مثل التصلب اللويحي والتهاب المفاصل والصرع وبعض أنواع السرطان.

كما يمكن أن يُوفر حماية من التدهور المعرفي، مثل مرض الزهايمر. وتقول أخصائية التغذية درو روزاليس، الحاصلة على ماجستير العلوم: "بما أن الكركمين يُمتص بشكل أفضل عند إضافته إلى الفلفل الأسود، فمن الأفضل مزج مسحوق الكركم مع الفلفل عند الطهي لزيادة فوائده إلى أقصى حد".

3. التوت الأزرق

إن تناول كوب واحد فقط من التوت الأزرق الطازج يمكن أن يُوفر جرعة كبيرة من فيتامين C وK والمنغنيز. والتوت الأزرق غني بتركيزه العالي من الأنثوسيانين، وهي مركبات نباتية طبيعية تُعطيه لونه الداكن.

وتقول روزاليس: "ربطت الدراسات بين تناول كميات أكبر من الأنثوسيانين وانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تتراوح بين 25% و32%، وانخفاض زيادة الوزن مع مرور الوقت، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 26%".

4. الأفوكادو

يُوفر الأفوكادو، الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب مثل حمض الأوليك، جرعة وفيرة من الألياف الغذائية ومجموعة من المغذيات الدقيقة، بما يشمل فيتاميني E وK الذائبين في الدهون، وفيتامينات B والبوتاسيوم.

وتوضح باكوفيتش: "تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة في الأفوكادو على خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الدم LDL، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية".

5. السبانخ

إن السبانخ من الخضروات الورقية المهمة والغنية بالألياف التي تدعم صحة الأمعاء، وتحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز وفيتاميني A وC.

وتبين باكوفيتش أن "مضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ، وتحديدًا اللوتين والزياكسانثين، مفيدة لصحة العين، ويمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر"، مشيرة إلى أن هذه المركبات نفسها قد تدعم الوظيفة الإدراكية، وهو أمر بالغ الأهمية مع التقدم في السن.

وللاستفادة القصوى من محتوى السبانخ من الحديد، تقول باكوفيتش: "نظرًا لمحتواه من الحديد، فإن تناوله مع طعام كامل غني بفيتامين C، مثل الحمضيات أو الفلفل الحلو، يعزز امتصاص الحديد وفيتامين C في هذه الأطعمة بشكل تآزري".

6. الكرنب

يعتبر الكرنب غذاء خارقا بفضل مجموعة رائعة من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.

وتقول أخصائية التغذية تريستا بيست، الحاصلة على ماجستير الصحة العامة: "تُساهم الفيتامينات A وC وK في صحة المناعة وتكوين الكولاجين وتقوية العظام، وهي عوامل رئيسية في الوقاية من التدهور المُرتبط بالعمر".

كما يُوفر الكرنب المجفف المنغنيز، وهو معدن يدعم عملية الأيض والدفاعات المضادة للأكسدة، إلى جانب كميات معتدلة من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي جميعها عناصر أساسية لصحة القلب، ووظائف العضلات، والحفاظ على كثافة العظام مع تقدم الشخص في العمر.

7. العدس

يحتوي العدس على مجموعة مُغذية رائعة، بما يشمل حمض الفوليك والحديد ومعادن رئيسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، بالإضافة إلى مُضادات الأكسدة والبوليفينول، التي تعمل معًا لتقليل الالتهابات ودعم صحة القلب والحفاظ على كتلة العضلات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المُزمنة.

وتقول بيست: "يُساعد محتواه العالي من الألياف على خفض الكوليسترول واستقرار نسبة السكر في الدم، بينما يُساعد البروتين النباتي في الحفاظ على العضلات مع التقدم في العمر".

كما تُشير إلى أن حمض الفوليك والحديد ضروريان للحفاظ على صحة الدم ومستويات الطاقة وتقليل التعب ودعم الوظائف الإدراكية.

8. بذور الشيا

لأنها غنية بالألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين ولاحتوائها على جرعة صحية من الكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، تُعزز بذور الشيا طول العمر والشيخوخة الصحية من خلال تعزيز صحة القلب وتقليل الالتهابات والحفاظ على قوة العظام وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل داء السكري.

9. التمبيه

إن التمبيه وهو طعام مصنوع من فول الصويا غني بالبروتين والألياف والحديد والدهون الصحية، بما يشمل أوميغا-3، ومعادن أساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، تعمل العناصر الغذائية في التمبيه معًا لدعم طول العمر والشيخوخة الصحية من خلال تعزيز صحة العضلات ووظائف القلب والجهاز الهضمي.