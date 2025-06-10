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الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ الخاصة بفيروس "جدري القردة"

10
JUNE
2025
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حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الإثنين من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "إمبوكس" أو "جدري القردة" في غرب إفريقيا، مشيرة إلى إمكانية انتشار الفيروس دون أن يتم اكتشافه في مناطق أخرى.
 
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في جنيف، بناء على توصية من لجنة مستقلة من خبراء الصحة، أن حالة الطوارئ الصحية العامة التي أعلنتها المنظمة بشأن المرض لا تزال سارية المفعول.
 
وينتقل فيروس "إمبوكس" عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق.
 
ورغم أن العدوى عادة ما تكون خفيفة وتسبب الحمى والطفح الجلدي، إلا أنها قد تكون قاتلة، لا سيما لدى الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
 
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أغسطس 2024 أن "إمبوكس" لايزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو أعلى مستوى من التحذير يمكن إعلانه من قبل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
 
ويهدف هذا التصنيف إلى تحفيز الحكومات على العمل وتعبئة الموارد لمواجهة الفيروس.
 
ومع ذلك، أقرّت منظمة الصحة العالمية بـ"التحديات التشغيلية المستمرة" في الرصد والتشخيص والتمويل.
 
تجدر الإشارة إلى أن الفيروس المسبب لمرض "جدري القردة" موطنه غرب ووسط إفريقيا وينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات التي كانت تسبب الجدري في السابق.
 
وكانت فيروسات الجدري تعتبر من أخطر الأمراض على البشر منذ فترة طويلة، حيث كانت تودي بحياة نسبة كبيرة من المصابين بها.
 
وقد نجحت حملات التطعيم في القضاء على مسببات المرض، ومنذ عام 1980 أصبح العالم يعتبر خاليا من الجدري، علما أن لقاحات الجدري توفر أيضا الحماية من "جدري القردة".
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