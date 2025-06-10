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أفضل 8 أطعمة نباتية غنية بالبروتين.. لاستعادة العضلات

10
JUNE
2025
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يُنصح بعد ممارسة التمارين الرياضية، بتناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين في غضون ساعتين إن أمكن.
 
إذ يساعد تناول الطعام بعد التمرين العضلات على التعافي وتعويض المخزون المفقود من الغليكوجين، وفق موقع Mayo Clinic.
 
كما يمكن تناول وجبة خفيفة إذا كان موعد الوجبة الأساسية بعد أكثر من ساعتين. وتشتمل قائمة أفضل 8 أطعمة نباتية غنية بالبروتين، حسب موقع Economic Times، على ما يلي:
 
1. البانير (جبن قريش)
إن البانير بروتين بطيء الهضم غني بالكازين، ما يجعله مثالياً لاستعادة العضلات. كما أنه غني بالكالسيوم، مما يدعم قوة العظام ونمو العضلات.
 
2. الزبادي اليوناني
يقدم الزبادي اليوناني مزيجاً قوياً من الكازين وبروتينات مصل اللبن. كذلك يتميز بقوام كريمي ومُشبع، ويعزز إصلاح العضلات، ويساعد على تحسين صحة الأمعاء بفضل البروبيوتيك.
 
3. العدس
إن العدس مصدر غني بالبروتين النباتي، غني بالحديد والألياف. كما يدعم تعافي العضلات ويوفر طاقة طويلة الأمد، مما يجعله مثالياً لوجبات ما بعد التمرين.
 
4. الحمص
يعد الحمص من البقوليات متعددة الاستخدامات، وغني بالبروتين والألياف. ويُشعر تناول الحمص بالشبع، ويحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، ويدعم بناء العضلات مع كل حصة مشوية أو مطهوة بالكاري أو مسلوقة.
 
5. الكينوا
إن الكينوا بروتين نباتي كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة. ويساعد على ترميم العضلات ويُضفي تنوعاً على الوجبات النباتية الغنية بالبروتين.
 
6. اللوز والفول السوداني
تحتوي هذه المكسرات على بروتين نباتي مع دهون صحية وفيتامين E. كما تحارب الالتهابات وتعزز التعافي وتشكل وجبة خفيفة رائعة بعد التمرين أو إضافة رائعة للعصائر.
 
7. منتجات الصويا
تعتبر الأطعمة مثل التوفو والتيمبيه وقطع الصويا، والتي تحتوي بطبيعة الحال على فول الصويا من أغنى مصادر البروتين النباتي. فهي تعزز تخليق بروتين العضلات، ما يجعل التوفو والتيمبيه وقطع الصويا بدائل ممتازة للحوم لممارسي الرياضة.
 
8. مساحيق البروتين النباتية
توفر مساحيق البروتين النباتية المصنوعة من البازلاء أو الأرز أو الصويا بروتيناً سريع الهضم. وهي مثالية لمشروب سريع بعد التمرين لتعزيز التعافي وإصلاح العضلات.
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