دراسة: أضرار صحية لشرب القهوة مع بعض أنواع الأدوية

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حذّرت خبيرة صيدلة بريطانية من أن شرب القهوة قد يكون ضارا للآلاف من المرضى الذين يتناولون أدوية شائعة، بما في ذلك تلك الخاصة بالغدة الدرقية، وعدد من مضادات الاكتئاب، وأدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وحتى أدوية البرد والإنفلونزا التي تُصرف بدون وصفة طبية.

وقالت ديبا كامدا، خبيرة الصيدلة في جامعة كينغستون، إن القهوة لا تقتصر على كونها مشروبا محفزا يمنح الطاقة، ولكنها تحتوي على مادة الكافيين التي تتفاعل مع مجموعة كبيرة من الأدوية وقد تقلل من فعاليتها أو تزيد من آثارها الجانبية.

وأوضحت كامدا أن: "فنجان القهوة الصباحي قد يبدو غير ضار، لكنه قد يتسبب بتفاعلات خطيرة مع بعض الأدوية، ما يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل الأرق، الصداع، زيادة ضربات القلب، الدوخة، الارتباك، أو حتى نزيف المعدة".

أبرز الأدوية التي قد تتفاعل سلبا مع الكافيين

أدوية البرد والإنفلونزا التي تحتوي على السودوإيفيدرين، وهي مادة منشطة.

وعند تناولها مع القهوة، قد تزداد أعراض مثل القلق، والأرق، وتسارع ضربات القلب.

وبالنسبة أدوية الغدة الدرقية مثل ليفوثيروكسين، فإن شرب القهوة بعد تناول الدواء مباشرة، قد يقلل امتصاصه بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وفيما يتعلق بأدوية الاكتئاب من نوع SSRI مثل سيرترالين وسيتالوبرام، فإن القهوة قد تؤثر على امتصاص هذه الأدوية، مما يضعف فعاليتها.

أما أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (مثل الأمفيتامينات) وأدوية الربو (مثل ثيوفيلين)، فإن الكافيين قد يعزز تأثيرها المنبه، مما يزيد من خطر الأرق أو اضطراب ضربات القلب.

وقد تقلل القهوة من فعالية بعض أدوية القلب كتلك التي تنظم ضربات القلب أو التي تخفض ضغط الدم.

ومع أدوية هشاشة العظام من نوع بيسفوسفونات مثل أليندرونات، يجب الانتظار من 30 إلى 60 دقيقة قبل تناول القهوة أو الطعام بعد تناول الدواء.

وأكدت كامدا أن الكافيين لا يوجد فقط في القهوة، بل أيضا في الشاي والمشروبات الغازية والشاي الأخضر.

ولفتت إلى أن استجابة الأفراد للكافيين تختلف، فبعضهم قد لا يتأثر إلا بعد ثلاث أكواب، بينما يعاني آخرون من أعراض بعد كوب واحد فقط.

التوصيات

انتظر 30–60 دقيقة بعد تناول بعض الأدوية قبل شرب القهوة.

راقب الأعراض، وقلّل من الكافيين إذا شعرت بأرق أو تسارع في ضربات القلب.

فكّر في التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين إذا كنت تتناول أدوية حساسة.