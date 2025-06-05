سويسرا تقر حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد

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من المقرر حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد في سويسرا بعد أن صوت المجلس الثاني للبرلمان لصالح هذا القرار الأربعاء.

ويتعين على الحكومة الآن تقديم مشروع قانون مناسب بهذا الخصوص. ولم يتم استهداف السجائر الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن.

وتحظى أجهزة "الفيب" الملونة بشعبية كبيرة بين الشباب. وغالبا ما تأتي منتجات النيكوتين بنكهات مثل حلوى الدببة المطاطية أو غزل البنات. وهي تسبب الإدمان، بالإضافة إلى أنها تلوث البيئة لأنها تحتوي على مواد ضارة بالبيئة، حسبما جرى الإشارة إليه في البرلمان.

وقال أحد أعضاء البرلمان إن المعلمين أبلغوا عن أطفال في عمر 12 عاما بالكاد يستطيعون الانتظار حتى الاستراحة التالية دون أخذ نفس من سيجارة إلكترونية.

وتتوفر هذه المنتجات ذات الاستخدام الواحد في سويسرا منذ عام 2020، ويزداد حجم الاستيراد منها بنسبة تقارب 30% سنويا.

وفي ألمانيا، لا تزال السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد متاحة للشراء. ويخطط الاتحاد الأوروبي لوضع تنظيم يحظرها بحلول نهاية عام 2026. أما في المملكة المتحدة، فقد تم حظرها بالفعل.