مكمل غذائي "رخيص" يحمي قلوب مرضى السكري

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أظهرت دراسة حديثة أن مكملا غذائيا منخفض التكلفة قد يساهم في الوقاية من قصور القلب المحتمل لدى مرضى السكري من النوع الثاني، أحد أكثر مضاعفات المرض فتكا.

ويعد المكمّل الغذائي المعني، اسمه "مايتوكوينون"، نسخة معدلة صناعيا من مضاد الأكسدة الطبيعي "كو ميو10" الموجود في الجسم.

ويعمل هذا المركّب على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، الذي يساهم في تدهور عضلة القلب لدى مرضى السكري.

وأجريت التجربة، التي استمرت 4 أشهر، على 70 مريضا بالسكري من النوع الثاني لا يعانون من قصور في القلب، تناول نصفهم 40 ملغ من "مايتوكوينون" يوميا إلى جانب علاجهم المعتاد، بينما استمرت المجموعة الأخرى على أدويتها دون تغيير، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت النتائج أن أداء قلوب المجموعة التي تناولت المكمل تحسّن بنسبة 15 بالمئة مقارنة ببداية الدراسة، كما أظهرت قلوبهم استجابة أفضل لاختبارات التمارين، ما يشير إلى انخفاض في تصلّب عضلة القلب الناتج عن السكري.

ووصف هنري بروكتر الباحث الرئيسي في الدراسة وأستاذ صحة القلب في جامعة ليدز، النتائج بأنها "مشجعة"، مضيفا: "لو امتدت الدراسة لفترة أطول، كان من المرجّح أن نلاحظ تحسّنا أكبر في مؤشرات صحة القلب. نأمل في تأكيد هذه النتائج عبر دراسة أوسع نطاقا".

وتشير الدراسة إلى أن "مايتوكوينون" قد يساعد على عكس الضرر الذي يحدثه السكري في القلب، دون تسجيل أي آثار جانبية خطيرة.

ويعد مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بمقدار 5 أضعاف مقارنة بغيرهم، وهو ما يجعل هذا المكمل، في حال تأكيد فعاليته، أداة وقائية مهمة.

وعلّق كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في مؤسسة القلب البريطانية برايان ويليامز على نتائج الدراسة بقوله: "هذه بداية واعدة، لكننا بحاجة إلى تجارب أكبر وأطول مدى لتأكيدها. الأبحاث مثل هذه ضرورية لمنح الأمل لملايين المرضى".

ويأمل الباحثون أن يؤدي نجاح التجارب المستقبلية إلى وصف "مايتوكوينون" لمرضى السكري بشكل روتيني بهدف تقوية عضلة القلب وتقليل احتمالات الإصابة بقصور القلب.

وعُرضت نتائج الدراسة في مؤتمر الجمعية البريطانية لأمراض القلب والأوعية الدموية في مانشستر.