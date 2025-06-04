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الطريقة الصحية لتناول اللحوم لمرضى السمنة والسكري

4
JUNE
2025
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مع حلول عيد الأضحى المبارك، يقوم بعض المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بالإفراط في تناول اللحوم، ما قد يعرضهم لمضاعفات خطيرة تؤثر على صحتهم وتعكر احتفالاتهم بأجواء العيد. ولتجنب حدوث ذلك تقدم خبيرة تغذية مصرية عددا من النصائح التي تشمل الطريقة الصحية لتناول اللحوم لمرضى السمنة والسكري وأصحاب الأمراض المزمنة.
 
وتقول عميد المعهد القومي المصري للتغذية الدكتورة سحر خيري، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل السمنة، ارتفاع السكر، ارتفاع ضغط الدم، مرض الكبد الدهني، أو النقرس، يجب عليهم توخي الحذر الشديد عند تناول اللحوم في العيد، ويجب الالتزام بعدم الإفراط في تناول اللحوم".
 
وتابعت: "يُنصح لهؤلاء الأشخاص بتناول اللحوم في وجبة واحدة فقط يومياً، مع التأكد من أنها مطهية بطريقة السلق لتقليل محتواها الدهني قدر الإمكان، فالالتزام بهذه الإرشادات يضمن لهم الاستمتاع بأجواء العيد دون تعريض صحتهم للخطر، وحدوث مشاكل أو مضاعفات قد تصيبهم بسوء".
 
تعزيز الهضم والحد من الدهون
وأشارت عميد المعهد القومي المصري للتغذية، إلى أنه "لتخفيف تأثير الدهون التي قد تحتوي عليها اللحوم، خاصة لحوم الضأن التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون غير المرئية، ينصح بالإقلال من كمية الدهون المستعملة في إعداد الأطباق، مثل أطباق الفتة الشهيرة".
 
وأضافت قائلة: "كما يفضل تناول طبق كبير من السلطات الخضراء الطازجة مع الوجبات، حيث تمد السلطات الجسم بالفيتامينات والألياف الغذائية، خاصة غذا احتوت على البقدونس، الذي يساعد على امتصاص الدهون الزائدة وتحسين عملية الهضم. ولتعزيز الهضم بشكل أكبر، يفضل تناول الزبادي مع الأطباق الدسمة كطبق الفتة، لاحتوائه على عناصر تساعد على سرعة وسهولة الهضم".
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