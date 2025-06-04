A + A -

شارك أحد الطهاة وصفة حساء بسيطة مشيراً إلى أنها "قد تحمل سر الحياة الطويلة"، مستلهما من أنماط الحياة فيما يُعرف بـ"المناطق الزرقاء"، الشهيرة بارتفاع معدلات المعمرين وانخفاض الإصابة بالأمراض المزمنة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" Mirror البريطانية، يعرف هذا الحساء باسم "مينستروني" Minestrone soup، وهو طبق إيطالي تقليدي غني بالخضراوات والبقوليات، ويعدّ من الأطعمة الأساسية في جزيرة سردينيا، أولى المناطق الزرقاء التي تم تحديدها.

يشار إلى أن سكان سردينيا يتبعون نظاما غذائيا بسيطا يعتمد على الأطعمة الكاملة، مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضراوات والفواكه وزيت المستكة في بعض المناطق، بالإضافة إلى تناول جبن "البيكورينو" المصنوع من حليب أغنام ترعى على الأعشاب، ما يمنحه تركيزا عاليا من أحماض أوميغا 3.

ويُستهلك اللحم في سردينيا باعتدال، غالبا في نهاية الأسبوع أو المناسبات الخاصة. لذلك، لا عجب أن يُصنّف حساء "مينستروني" كرمز للطعام المغذي والمضاد للالتهابات.

وبحسب دان بويتنر، مؤسس برنامج "المناطق الزرقاء"، فإن هذا الحساء لديه قدرة كبيرة على دعم المناعة وتقليل الالتهاب.

"حساء سيجعلك تعيش حتى 100 عام"

وأعادت صانعة المحتوى آيه مانفري، من قناة "Cooking With Ayeh" على "يوتيوب"، تسليط الضوء على ذلك الحساء بوصفة منزلية سهلة، وقالت في مقدمة الفيديو: "هذا حساء سيجعلك تعيش حتى 100 عام".

ويتكون الحساء من زيت زيتون والبصل والجزر والكرفس وورق الغار والثوم ومعجون الطماطم والبطاطس والعدس مع مرق الخضار ومبشور جبن "البارميزان" والفاصوليا ومكرونة باستينا الصغيرة والسبانخ.

أما طريقة التحضير فهي كالتالي:

1. خلط البصل والجزر والكرفس في قليل من زيت الزيتون مع رشة ملح وأوراق الغار.

2. إضافة الثوم ومعجون الطماطم وتقليبهما حتى تتداخل النكهات.

3. إضافة البطاطس والعدس المجفف ومرق الخضار، إلى جانب مبشور جبن "البارميزان" لتعزيز النكهة.

4. وضع الفاصوليا والتقليب لمزج المكونات.

5. إضافة المكرونة، ثم السبانخ في النهاية.

6. وقبل التقديم، يجب رش القليل من زيت الزيتون.