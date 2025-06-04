دراسة جديدة تؤكد: الطريق لعلاج أوجاع الركبة يبدأ من الأذن

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توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى طريقة جديدة لتخفيف أوجاع الركبة عن طريق تحفيز العصب الحائر من خلال الأذن.

ويعرف العصب الحائر أيضاً باسم العصب العاشر ويبدأ من الدماغ ويمتد إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويلعب دوراً مهماً في كثير من الوظائف الحيوية مثل التنفس والهضم والتحكم في نبضات القلب.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Osteoarthiritis and Cartilage Open المختصة في أبحاث التهابات المفاصل والغضاريف، اختبر الباحثون من جامعة تكساس الأميركية طريقة العلاج الجديدة على 30 شخصاً بالغاً، أعمارهم 45 عاماً وما أكثر، وكانوا جميعاً يعانون من التهاب مفاصل الركبة. وعلى مدار التجربة التي استمرت 30 دقيقة، كان المتطوعون يرتدون جهازاً خاصاً يتم تثبيته على الأذن يبعث نبضات لتحفيز العصب الحائر.

وبعد التجربة، ذكر 11 من المشاركين أنهم شعروا بتحسن ملموس في درجة الألم في الركبة، وأكد 93 بالمئة من المتطوعين أنهم لم يتعرضوا لأي أعراض جانبية.

وصرح رئيس فريق الدراسة لموقع "هيلث داي" المختص في الأبحاث الطبية أن الكثير من وسائل العلاج المعمول بها حاليا تفترض أن آلام الركبة ناتجة عن تلف في الأنسجة، لكن هذا النهج العلاجي الجديد يستهدف احتمالات وجود اختلالات في توازن الجهاز العصبي بالجسم، مما قد يسبب أوجاع الركبة.

وأكد الباحثون أن الخطوة التالية لاختبار هذه الوسيلة العلاجية هو البدء في التجارب السريرية عن طريق عقد مقارنة بين تأثير العلاج بتحفيز العصب الحائر وبين وسائل علاجية أخرى معمول بها.

يذكر أن أجهزة تحفيز العصب الحائر عبر النبضات الكهربائية على جلد الأذن قد حصلت بالفعل على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء، وتستخدم حالياً في علاج الصرع وبعض حالات الاكتئاب.