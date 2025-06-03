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"أسترازينيكا" تطور علاجًا واعدًا لسرطان الثدي بقيمة 5 مليارات دولار

3
JUNE
2025
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في خطوة قد تُحدث تحولاً في علاج سرطان الثدي، كشفت شركة "أسترازينيكا" البريطانية عن نتائج واعدة لعقارها التجريبي "كاميزسترانت"، الذي أظهر قدرة على تأخير تطور المرض لأكثر من ستة أشهر مقارنة بالعلاجات الحالية.
 
وخلال عرض البيانات في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري (ASCO) في شيكاغو، أوضحت الشركة أن المرضى الذين تلقوا "كاميزسترانت" إلى جانب أدوية أخرى، عاشوا بمتوسط 16 شهراً من دون أن يتفاقم المرض، مقارنة بـ9.2 أشهر فقط لدى من تلقوا العلاج القياسي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
 
يعمل العقار الجديد كعلاج هرموني يمنع هرمون الإستروجين من الارتباط بالخلايا السرطانية، ما يحد من نموها وانتشارها. وتطمح "أسترازينيكا" إلى أن يشكل هذا الدواء استراتيجية علاجية جديدة لفئة محددة من مرضى سرطان الثدي.
 
ورغم أن أسهم الشركة لم تشهد تغيراً كبيراً في تداولات لندن المبكرة، فإنها ارتفعت بنسبة 2% منذ بداية العام. وتقدّر الشركة أن تصل مبيعات "كاميزسترانت" إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، إلا أن بعض شركات الاستشارات، مثل "باركليز"، يتوقعون سقفاً أقل يبلغ 3.6 مليار دولار، نظراً لفشل أدوية مشابهة في السابق.
 
وتحت قيادة الرئيس التنفيذي باسكال سوريو، رسخت "أسترازينيكا" مكانتها كقوة رائدة في مجال أدوية السرطان، بفضل علاجات مثل "تاغريسو" و"إيمفينزي".
 
اللافت في الدراسة أن الباحثين استخدموا اختبار دم لرصد طفرة جينية تُضعف فعالية العلاج الهرموني التقليدي، وهي طفرة تظهر لدى نحو ثلث المرضى خلال العلاج الأولي. وعند اكتشاف هذه الطفرة مبكراً، وقبل أن يتفاقم المرض، يتم تحويل المريض إلى "كاميزسترانت"، ما ساهم في تقليل خطر تقدم المرض بنسبة 56%، مع الحفاظ على جودة الحياة لفترة أطول، بحسب سوزان غالبرايث، نائبة الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير الأورام في الشركة.
 
وأضافت غالبرايث أن العقار كان "محمولاً بشكل جيد"، حيث لم يتوقف عن استخدامه سوى أقل من 1.5% من المرضى.
 
لكن رغم هذه النتائج المبشرة، ترى محللة "بلومبيرغ إنتليجنس" تونيا كيفالا ستافريدي أن ما سيُحدث فرقاً حقيقياً في ممارسات الأطباء هو إثبات فائدة العقار في إطالة عمر المرضى، وهي بيانات لا تزال "غير ناضجة" حتى الآن. كما أن الحاجة إلى اختبارات دم منتظمة قد تكون قابلة للتطبيق في المراكز الطبية الكبرى، لكنها تمثل تحدياً في أماكن أخرى حول العالم.
 
وتجري حالياً مناقشات بين "أسترازينيكا" وهيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بشأن البيانات الجديدة، في خطوة قد تمهد الطريق لاعتماد الدواء مستقبلاً.
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