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شواء البروكلي بدلًا من سلقه.. لمذاق أفضل وإفادة أكبر

3
JUNE
2025
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أشارت إليزابيث رايدر، خبيرة التغذية وفن الطهي، إلى أن غلي البروكلي هو في الواقع أسوأ طريقة لطهيه، إذ ينتج عنه فطريات طرية وباهتة.
وأوضحت رايدر، في تقرير نشره موقع "Surrey Live"، أنه "غالبًا ما يُنتج (سلق البروكلي) زهيرات طرية. وكلما طالت مدة طهيه في الماء المغلي، زادت كمية العناصر الغذائية التي يفقدها".
 
طعم وملمس غير مستساغ
أضافت رايدر أنه عند غلي البروكلي، يفقد سكرياته ونكهاته وعناصره الغذائية، مما يؤدي إلى طعم وملمس غير مستساغ، وتقليل فوائده الصحية.
 
في المقابل، شرحت رايدر أن طهي البروكلي عن طريق الشوي يُحدث فرقًا كبيرًا، إذ يُطلق العنان لحلاوته الفطرية ويُضفي عليه قوامًا مقرمشًا، مما يجعله أكثر جاذبية.
 
نكهة غنية
وقالت رايدر إن البروكلي المشوي يتميز بنكهته الغنية، كما أنه يُشكل طبقًا جانبيًا رائعًا، ويمكن استخدامه دافئًا أو باردًا في السلطات."
 
الحفاظ على الفيتامينات
يعزز الشوي طعم البروكلي ويُحافظ أيضًا على الفيتامينات الأساسية، مما يجعله أكثر تغذيةً ومتعةً للأكل. يُمكن طهي البروكلي المشوي في الفرن أو المقلاة الهوائية، كما أن رشّه بعصير الليمون يُحسّن مذاقه.
 
فوائد إضافة الليمون
وأردفت رايدر قائلة إن السكريات الطبيعية في رشة عصير الليمون تُضفي طراوةً على البروكلي وتُكرمله للحصول على قوام أفضل ونكهة معززة.
 
طريقة التحضير
لطهي البروكلي بشكل صحيح بهدف جعله ألذ وأكثر صحة يمكن اتباع الخطوات التالية:
 
• غسل البروكلي وتجفيفه برفق قبل تقطيعه إلى زهرات.
• إذا كان سيتم استخدام الفرن، يُفضل تسخّينه مسبقًا على درجة حرارة 220 مئوية.
• يوضع البروكلي في صينية مع التأكد من توزيع الزهيرات في طبقة واحدة دون تكديسها.
• ثم يتم رش ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز وملعقة صغيرة من عصير الليمون فوق البروكلي، قبل تتبّيله بالملح والفلفل.
• لمزيد من النكهة، يمكن إضافة بعض الثوم أو حبيبات الثوم المطحونة.
• في حالة استخدام الفرن، يستمر الطهي لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى يصبح قوام البروكلي مقرمشًا.
• أما في حالة استخدام مقلاة هوائية، فيمكن طبخه على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 10 إلى 12 دقيقة.
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