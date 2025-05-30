منها ضعف العظام.. 6 آثار جانبية خفية لمكملات فيتامين "D"

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تُستخدم مكملات فيتامين D على نطاق واسع لصحة العظام والمناعة، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خفية.

وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يمكن أن يُسبب سوء استخدام فيتامين "D" ارتفاع مستويات الكالسيوم وإجهاد الكلى ومشاكل في الجهاز الهضمي وتقلبات في الحالة المزاجية وآلامًا في العظام، لذا، فمن الضروري الحفاظ على التوازن، والوعي بالتفاعلات المحتملة مع الأدوية، وإجراء فحوصات طبية منتظمة لتجنب المخاطر الخفية التالية:

1. ألم أو ضعف العظام

من المفارقات أن تناول جرعات عالية جدًا من فيتامين"D" مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى سحب الكالسيوم من العظام إلى الدم، مما يسبب الألم أو يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

ولأن هذه الأعراض تتطور ببطء، فإنها غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ، لذا يجب الالتزام بالتوازن بين تناول فيتامين "D" وبين تناول كميات كافية من المغنيسيوم وفيتامين K2، اللذين يساعدان على توجيه الكالسيوم إلى العظام بدلًا من مجرى الدم.

2. حصوات الكلى

يعزز فيتامين D امتصاص الكالسيوم، ولكن الإفراط في تناول الكالسيوم يمكن أن يُثقل كاهل الكلى ويؤدي إلى تكوين حصوات أو إجهاد كلوي طويل الأمد.

تمر هذه الآثار الجانبية في أغلب الحالات من دون أن تُلاحظ حتى تصبح شديدة، لذا يجب شرب الكثير من الماء للمساعدة في التخلص من الكالسيوم الزائد عبر الكلى. وتجنب الجمع بين مكملات الكالسيوم بجرعات عالية وفيتامين D إلا إذا نصح الطبيب بذلك.

3. اضطرابات الجهاز الهضمي

يعاني بعض الأشخاص من مشاكل معوية خفيفة ولكنها مستمرة، مثل الإمساك والانتفاخ أو تقلصات المعدة. من السهل تجاهل هذه الأعراض أو إلقاء اللوم فيها على عوامل غذائية أخرى. يمكن تناول المكملات الغذائية مع الطعام لتقليل انزعاج المعدة. إذا استمرت الأعراض، فيجب خفّض الجرعة أو تجرّبة نوعًا آخر من المكملات.

4. تقلبات مزاجية وانفعال

مع أن فيتامين D معروف بدعمه للصحة النفسية، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى نتائج عكسية، مما يؤدي إلى الانفعال والقلق وتقلبات المزاج نظرًا لتأثيره على الكالسيوم والتوازن الهرموني. يجب مراقبة الحالة المزاجية أو أي تغيرات عاطفية، خاصةً عند البدء بتناول مكمل غذائي جديد، وأن يتم استشارة الطبيب المعالج إذا استمرت.

5. ارتفاع مستويات الكالسيوم

يُعد ارتفاع كالسيوم الدم أحد أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للإفراط في تناول فيتامين D، فعندما ترتفع مستويات الكالسيوم في الدم بشكل مفرط، تظهر أعراض كالتعب الشديد والغثيان وكثرة التبول والارتباك، ولكن في كثير من الأحيان، لا توجد أعراض فورية، مما يسهل إغفالها.

ينبغي الالتزام بالجرعة اليومية الموصى بها (600-800 وحدة دولية لمعظم البالغين) ما لم يُوصف خلاف ذلك. ويوصى بفحص مستويات الكالسيوم وفيتامين D بانتظام، خاصةً إذا كان الشخص يتناول مكملات غذائية بجرعات عالية.

6. التداخل مع الأدوية

يمكن أن يتفاعل فيتامين D بصمت مع بعض الأدوية مثل الستيرويدات ومدرات البول وأدوية القلب، مما يؤثر على آلية عملها أو يزيد من آثارها الجانبية. قد لا تظهر أعراض واضحة لهذا التفاعل في البداية. يجب اطلاع الطبيب المعالج دائمًا عن جميع المكملات الغذائية التي يتم تناولها، كي يمكنه التحقق من التفاعلات المحتملة بين الأدوية والمغذيات وتعديل الجرعات وفقًا لذلك.