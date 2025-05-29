أبرزها الكرفس.. 7 أطعمة تساعدك على حرق الدهون

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هناك أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف أو الماء، مما يساعد الجسم في حرق طاقة أكبر عند هضمها. ويعتبر الأمر أشبه بتناول كمية قليلة من السعرات الحرارية، دون أي جهد.

وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، تساعد هذه الأطعمة على كبح الجوع مع الحفاظ على خفة الوزن. كما أنها مثالية كوجبات خفيفة ذكية، أو كإضافات للوجبات الأساسية دون شعور بالذنب، وهي كما يلي:

1- الكرفس

لأن الكرفس خفيف للغاية وغني بالماء، فهو لا يضيف أي شيء تقريبًا إلى عدد السعرات الحرارية، ولكنه يُبقي الفم مشغولاً والمعدة راضية. إنه خيار مثالي عند الشعور بالملل من تناول الطعام أو عندما يبدو درج الوجبات الخفيفة مغريًا للغاية.

2- الحمضيات

يتميز البرتقال والغريب فروت والليمون بمذاق منعش وجميل، كما أنها حمضيات غنية بالألياف والماء. إنها غنية بالفيتامينات وتساعد على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أن نكهتها الطبيعية تُضفي لمسةً من البهجة على الوجبات المعتادة.

3- الخضراوات الورقية

تشمل قائمة الخضروات الورقية عناصر بالغة الأهمية مثل الخس والسبانخ والجرجير والتي تعتبر في الأساس من أفضل أنواع الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية. ويمكن تناولها بكثرة دون تردد. إنها تُضفي نكهةً مميزة على أي وجبة، وتُساعد على إبطاء عملية الأكل بأكملها، فيما يعد طريقة خفية للشعور بالشبع بشكل أسرع.

4- الخيار

يأتي الخيار كأحد الخيارات الأساسية كونه يتكون في الغالب من الماء، وهو يساعد على الترطيب. سواءً تم تقطيعه إلى شرائح في السلطة أو غمسه في الحمص، فإنه يُبقي البطن ممتلئة ويُقلل من عدد السعرات الحرارية.

5- التوت

يُضفي تناول الفراولة والتوت الأزرق، وأنواعهما حلاوة طبيعية دون الشعور بالذنب. إنها فواكه قليلة السكر وغنية بالألياف وسهلة التناول أثناء التنقل. إنها خيار ذكي عند الشعور بالرغبة الشديدة في تناول الحلويات. كما أنها تُضفي نكهةً رائعةً على العصائر والسلطات، أو حتى مُحضّرة مباشرةً من الثلاجة.

6- الفلفل الحلو

إن الفلفل الحلو غنيٌّ بالماء. إنه رائعٌ نيئًا، أو مشويًا، أو مُقطّعًا إلى شرائح كوجبة خفيفة. يملأ الفلفل الحلو الفراغ في الطبق ويُساعد في الحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

7- الكوسا

تعتبر الكوسا خيارًا رائعًا في المطبخ. فهي تُمتزج بسهولة، وتُضفي نكهةً رائعة، وتُبقي الطعام خفيفًا. يمكن إضافتها إلى الكثير من الأطباق المتنوعة ولا تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وبالتالي تمنح فوائد متعددة جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على الوزن.