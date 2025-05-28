دراسة جديدة تحذر: الجلوس لفترات طويلة قد يسبب الزهايمر

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لا شك أن ملايين الأشخاص حول العالم يمضون فترات طويلة جالسين خلف المكتب، على الرغم من أن العديد من الأبحاث الطبية أشارت إلى ضرورة التحرك حتى خلال العمل.

لكن دراسة علمية جديدة كشفت ضررا كبيرا لهذا النمط من السلوك. إذ أظهرت أن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى انكماش حجم المخ، حتى في حالة القيام بتدريبات رياضية للفترة الزمنية التي ينصح بها المتخصصون.

فقد تبين خلال تلك الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Alzheimer’s & Demintia، أن الأشخاص الذي يجلسون لفترات طويلة يصابون على الأرجح بتراجع الوظائف المعرفية وتدهور المخ، حتى لو كانوا يمارسون الرياضة البدنية لفترات تصل إلى 150 دقيقة أسبوعيا.

وشملت الدراسة أكثر من 400 شخص بالغ تصل أعمارهم إلى خمسين عاما أو أكثر، حيث كان يطلب منهم ارتداء أجهزة لقياس الأنشطة البدنية التي يقومون بها على مدار أسبوع مع إخضاعهم لسلسلة من الاختبارات العصبية والنفسية وأشعة للمخ على مدار سبع سنوات.

انكماش حجم المخ

ليتضح أن الأشخاص الذين يعيشون حياة تتسم بقلة الحركة يتعرضون لانكماش حجم المخ وتدهور الذاكرة ووظائف استرجاع المعلومات.

إذ تم رصد هذا التدهور لدى الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة، وذلك بالرغم من أن 87% منهم كان يحرصون على ممارسة التدريبات البدنية وفق المعايير التي حددها المتخصصون.

فيما أوضح رئيس فريق الدراسة من جامعة فاندربيلت الأميركية أن "هذا البحث يؤكد أن تقليل زمن الجلوس قد يكون استراتيجية واعدة لمنع تدهور الوظائف العصبية، وما يترتب على ذلك من تراجع الوظائف المعرفية للمخ"، وفق ما نقل موقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية.