5 أفكار لوجبات فطور تعزز مستويات فيتامين C طبيعياً

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يُحدد الصباح مسار اليوم لكل شخص، ويمكن أن تعتبر جرعة قوية من فيتامين C من أفضل الخيارات في بداية اليوم. فهو عنصر غذائي قوي يساعد على مكافحة نزلات البرد ويدعم نضارة البشرة ويقوي المناعة ويساعد الجسم على امتصاص الحديد، بل ويلعب دورًا في التحكم بالتوتر.

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، يمكن أن تلبي وجبة الفطور جميع احتياجات الجسم من فيتامين C دون الحاجة إلى تناول مكملات غذائية.

وقدم التقرير أفكارًا لوجبات فطور سهلة ونابضة بالحياة وغنية بفيتامين C طبيعيًا، كما يلي:

1- مخفوق الحمضيات

يتم خلط بعض البرتقال الطازج وقطع الأناناس وقليل من الموز لتكثيف العصير. ثم يُصب في وعاء مع تزيينه بالتوت وبذور الشيا ورشة من جوز الهند. إنه مخفوق مرطب ويمنح البشرة إشراقة الصباح الباكر.

2- البابايا والزبادي

يتم وضع طبقات من البابايا الناضجة مع زبادي كثيف وحفنة من الغرانولا. إن البابايا غنية بفيتامين C، بينما يضيف الزبادي البروتين والبروبيوتيك المفيد للأمعاء. إنها وجبة فطور بسيطة تشبه الحلوى، لكنها مفيدة جدًا للصحة.

3- بودنغ الكيوي والشيا

بعد نقع بذور الشيا في حليب اللوز أو جوز الهند طوال الليل، توضع في الصباح فوق شرائح الكيوي مع ملعقة من العسل. إن الكيوي من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين C.

4- مخفوق الجوافة والنعناع

إن الجوافة غنيةٌ بفيتامين C، وعند مزجها مع النعناع الطازج وقليل من الليمون، تُصبح مشروبا مخفوقا منعشا للغاية بنكهة استوائية. كما أنها رائعةٌ للهضم، ويمنحها النعناع لمسةً نهائيةً منعشةً تُنعشك فورًا.

5- خبز محمص بالفلفل الحلو والطماطم

يمكن تحميص شريحة من خبز الحبوب الكاملة، ثم يوضع عليها بعض الفلفل الحلو والطماطم المُقلية، مع إضافة رشةً من جبنة الفيتا أو البانير. إن الفلفل والطماطم غنيٌّ بفيتامين C.