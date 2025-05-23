living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أخطاء شائعة أثناء الاستحمام.. منها استخدام الصابون المضاد للبكتيريا

23
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هناك العديد من الأخطاء الشائعة عند الاستحمام، التي قد تؤثر سلبا على صحة البشرة والجسم.
 
ويعتقد كثيرون أن الاستحمام بشكل يومي يخلصهم من الروائح الكريهة والبكتيريا، لكن المبالغة في النظافة تأتي بنتائج عسكية، حسب ما نقله موقع "ويب ميد" المتخصص في الأخبار الطبية.
 
1- الإفراط في الاستحمام
إن لم تكن متسخا أو متعرقا، فقد لا تحتاج إلى الاستحمام أكثر من بضع مرات في الأسبوع.
 
يزيل الاستحمام بشكل مفرط الزيوت والبكتيريا الصحية من بشرتك، لذا فإن كثرة الاستحمام قد تتسبب في جفاف الجلد والحكة ويسمح للبكتيريا السيئة بالدخول من خلال الجلد المتشقق في حال عدم الحفاظ على ترطيبه بشكل مستمر.
 
2- استخدام الصابون المضاد للبكتيريا
يمكن للصابون المضاد للبكتيريا أن يقتل الكثير من البكتيريا، بما في ذلك النوع الجيد. وهذا يمكن أن يسمح للبكتيريا السيئة المقاومة للمضادات الحيوية بالدخول.
 
كما يمكن للصابون القاسي أن يجفف البشرة، لذا ينصح بالصابون الخفيف المضاف إليه الزيوت أو المنظفات اللطيفة أو جل الاستحمام المضاف إليه المرطبات.
 
وإذا كنت تعاني من الإكزيما أو بشرة حساسة، فإن الصابون المعطر يمكن أن يهيج بشرتك. استخدم الصابون الخالي من العطور كبديل.
 
3- عدم غسل المنشفة بشكل كاف
المناشف المبللة هي أرض خصبة للبكتيريا والخمائر والعفن والفيروسات. ولتجنب ذلك، قم بتغيير المنشفة أو اغسلها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وتأكد من جفافها بين الاستخدامات.
 
واغسل المناشف كثيرا عندما تكون مريضا وإذا كان منزلك رطبا، مثلما في فصل الصيف.
 
4- عدم تنظيف الليفة
على الرغم من أنه من الملائم تخزين الليف في الحمام، إلا أنه من الآمن تعليقها في مكان جاف حيث تجف بشكل أسرع.
 
يجب استبدال الليفة الطبيعية كل 3 إلى 4 أسابيع على الأقل واللوف البلاستيكية كل شهرين.
 
5- التعرض للماء الحار
يمنح الاستحمام بالماء الساخن شعورا جيدا، خاصة في فصل الشتاء، لكن الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية للبشرة ويمكن أن يترك الجسد جافا ويسبب الحكة.
 
ينصح بالتعرض للماء الدافئ أو البارد لمدة 5 إلى 10 دقائق خلال الاستحمام لا سيما إذا كنت تعاني من حالة جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية.
 
6- غسل الشعر مراراً
ما لم تكن لديك فروة رأس دهنية، لن تحتاج إلى غسل شعرك يوميا. حتى لو كنت تمارس الرياضة أو تتعرق كل يوم، فمن الأفضل الحفاظ على جدول منتظم لغسل الشعر.
 
وإذا كان شعرك مجعدًا، خشنًا، أو معالجًا كيميائيًا، فمن الأفضل تقليل عدد مرات الغسل للحفاظ على رطوبته الطبيعية ومنع جفافه.
 
ومع التقدم في العمر، يقل إفراز فروة الرأس للزيوت، لذلك لن تحتاج إلى غسل شعرك بنفس التكرار كما في سنّ الشباب.
 
7- عدم الترطيب مباشرة
يعمل المستحضر أو الكريم أو أي مرطب على حبس الرطوبة في البشرة والمحافظة على نضارتها.
 
وأفضل وقت لاستخدامه هو بعد الاستحمام مباشرة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout