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باحثون يحددون أفضل فئة أدوية لعلاج إصابات كورونا الحادة

23
MAY
2025
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قال باحثون في دراسة نشرت بدورية "ذا لانسيت ريسبيراتوري ميديسن" إن فئة من الأدوية المعروفة باسم مثبطات "جانوس كيناز"، يجب أن تكون الخط الأول لعلاج المرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب كوفيد-19.
 
وتعمل مثبطات "جانوس كيناز" عن طريق إبطاء الجهاز المناعي لدى المصابين بكوفيد-19.
 
وقام الباحثون بتحليل النتائج الفردية لما يقرب من 13 ألف بالغ دخلوا المستشفيات بسبب كوفيد-19 وشاركوا في 16 تجربة عشوائية تقارن مثبطات "جانوس كيناز" مع أدوية أخرى أو أدوية وهمية بين مايو 2020 ومارس 2022.
 
وبشكل عام، توفي 11.7 بالمئة من المرضى الذين تلقوا مثبطات "جانوس كيناز" بحلول اليوم الثامن والعشرين مقارنة مع 13.2 بالمئة من أولئك الذين تلقوا علاجات أخرى مثل ديكساميثازون الستيرويد أو الأدوية التي تمنع إشارات البروتين الالتهابي آي.إل-6.
 
وبعد حساب عوامل الخطر الفردية، كانت احتمالات الوفاة بحلول اليوم الثامن والعشرين أقل بنسبة 33 بالمئة في مجموعة مثبطات "جانوس كيناز".
 
وجاء في مقدمة نشرت مع الدراسة: "يجب أن تشكل هذه النتائج إضافة لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كوفيد-19، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا".
 
وأضافت: "على الرغم من أن الجائحة قد مرت ولم يعد كوفيد-19 متفشيا كما كان في السابق، فإن التأخير في نشر واعتماد ممارسات العلاج التي تستند إلى أفضل الأدلة يمكن أن يكون مضرا".
 
وتشمل مثبطات "جانوس كيناز" مثبطات زيلجانز (توفاسيتينيب) من إنتاج فايزر، وأولوميانت (باريسيتينيب) من إيلي ليلي، وكذلك رينفوك (أوباداسيتينيب) من شركة آبفي.
 
كما قللت هذه المثبطات من الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي الحديثة أو غيرها من أجهزة دعم التنفس، وسمحت بخروج أسرع من المستشفى بنحو يوم واحد، إلى جانب تقليل المضاعفات السلبية الخطيرة.
 
وكانت النتائج متطابقة بغض النظر عن حالة تطعيم المرضى ضد كوفيد.
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